Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 18 aprile 2026

Su Rai1 il programma TV dal titolo Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.333.000 spettatori (11.9%) mentre il format Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 845.000 spettatori (8.9%) e 858.000 spettatori (9.7%) nella parte denominata Passaggio alla mostra.

A Sua Immagine ha avuto un seguito di 757.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 679.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Ciao Maschio a totalizzato un ascolto medio di 940.000 spettatori (11.8%) nella prima parte e 1.268.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte di breve durata.

Su Canale5 la striscia quotidiana dedicata al reality show Grande Fratello Vip ha interessato 2.203.000 spettatori (18%), mentre la soap-opera Beautiful ha conquistato 2.401.000 spettatori (21.2%), Forbidden Fruit 2.434.000 spettatori (24.7%) e La Forza di una Donna 2.261.000 spettatori (25.8%). A seguire Verissimo il talk so con le interviste realizzate da Silvia Toffanin è la scelta di 1.716.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e 1.483.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.357.000 e il 15.4%).

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.212.000 spettatori pari al 20.8%, mentre L’Eredità registrato un ascolto di 3.236.000 spettatori pari al 25.2%.

Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.552.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro! Story ha coinvolto 1.901.000 spettatori (16.1%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha visto incollati alla televisione ben 3.935.000 spettatori (22.4% di share).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.258.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è arrivata a conquistare un pubblico di ben 4.075.000 spettatori e il con 23% di share durante la serata di ieri.