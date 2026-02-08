Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. In questo articolo riportiamo anche i dati di Ascolto tv delle varie gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del Sabato 7 febbraio 2026

Su Rai1 il programma Bar Centrale è stato seguito da 1.381.000 spettatori (10.4%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha visto incollati alla tv 1.021.000 spettatori (8.6%). Subito dopo, A Sua Immagine è stato visto da 823.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 760.000 spettatori (6.9%) nella seconda. La trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo dal titolo Ciao Maschio ha interessato 1.060.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 1.548.000 spettatori (12.7%) nella seconda.

Su Canale5 la soap Beautiful conquista .000 spettatori (%), Forbidden Fruit .000 spettatori (%) e La Forza di una Donna .000 spettatori (%). A seguire Verissimo è la scelta di .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 lo speciale Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha ottenuto un seguito di 1.889.000 spettatori con il 13.5% di share. Nel dettaglio:

Sci di Fondo a 2.176.000 e il 15.2%;

Sci Freestyle a 2.214.000 e il 16.3%;

Curling a 2.488.000 e il 20.4%;

Pattinaggio su Ghiaccio a 2.007.000 e il 17.4%;

Discesa Libera a 1.981.000 e il 17.9%;

Pattinaggio su Ghiaccio a 2.507.000 e il 22.3%.

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.735.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità registra 3.733.000 spettatori pari al 23%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.580.000 spettatori (12.3%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.181.000 spettatori (14.2%).

Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha segnato un dato di ascolto medio di 1.757.000 spettatori con il 13.4%.Nel dettaglio:

Hockey su Ghiaccio a 1.689.000 con il 14%;

Slittino a 2.176.000 con il 16%;

Snowboard Big Air a 2.349.000 con il 14%.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha incollato alla tv 4.172.000 spettatori (22.5%).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che conquista 3.240.000 con il 17.9%, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, arriva conquistare 4.010.000 spettatori con il 21.5% di share.