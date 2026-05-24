Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 23 maggio 2026

Su Rai1 il programma TV Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.353.000 spettatori (11.7%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato 867.000 spettatori (8.8%) e 810.000 spettatori (8.8%) nella parte finale chiamata Passaggio alla Mostra. A Sua Immagine è seguito da ben 744.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 665.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte. A seguire, Ciao Maschio ha totalizzato un ascolto di 794.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 1.095.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha conquistato un pubblico di 2.139.000 spettatori (17.7%), Racconto di una Notte 1.916.000 spettatori (18.6%) e Forbidden Fruit 1.952.000 spettatori (20.9%). A seguire Verissimo – Speciale Amici è la scelta di 1.615.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 1.510.000 spettatori (19%) nella seconda parte (I Saluti a 1.304.000 e il 15.2%).

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il programma TV L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un seguito di 2.013.000 spettatori pari al 21.1%, mentre L’Eredità ha registrato un ascolto medio di 2.956.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto un pubblico di 1.287.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.930.000 spettatori (18%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato un ascolto totale di 3.870.000 spettatori (25.5%) dalle 20:41 alle 21:30. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.070.000 – 21%), La Ruota della Fortuna è arrivata a conquistare un pubblico di 4.056.000 spettatori e il 26.3%.