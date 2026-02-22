Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 21 febbraio 2026

Su Rai1 Bar Centrale è visto da 1.309.000 spettatori (10.1%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha ottenuto un seguito di 918.000 spettatori (8.4%). A seguire, A Sua Immagine è visto da 907.000 spettatori (9%) nella prima parte e 1.080.000 spettatori (10.7%) nella seconda. Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo segna 1.217.000 spettatori (11.2%) nella prima parte e 1.622.000 spettatori (13.4%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful è vista da 2.146.000 spettatori (15.7%), Forbidden Fruit segna 2.332.000 spettatori (19.5%) e La Forza di una Donna 2.456.000 spettatori (23.3%). A seguire Verissimo con Silvia Toffanin è scelto da 1.937.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.031.000 spettatori (18.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.982.000 e il 16.5%).

Su Rai2 le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 raccolgono 2.188.000 spettatori pari al 15.2% con lo Sci Staffetta, 2.487.000 spettatori pari al 19% per lo Sci Biathlon, 2.441.000 spettatori pari al 21.4% per il Pattinaggio su Ghiaccio, 2.206.000 spettatori pari al 21% con lo Sci di Fondo, 2.304.000 spettatori pari al 22.1% con il Pattinaggio su Ghiaccio, 2.073.000 spettatori pari al 20.6% con il Bob a 4, 2.308.000 spettatori pari al 23.3% pari al Pattinaggio su Ghiaccio, 2.524.000 spettatori pari al 24.9% con lo Sci Freestyle e 2.772.000 spettatori con il 26.4% con il Pattinaggio su Ghiaccio.

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un dato di ascolti tv pari a 2.945.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ottiene 4.058.000 spettatori pari al 25.3%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.786.000 spettatori (14%), mentre il segmento Caduta Libera ha incollato alla tv 2.227.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono state viste da 1.680.000 spettatori (11%) con il Bob a 2 e 1.957.000 spettatori (11.1%) hanno seguito il Pattinaggio Artistico.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access Prime Time: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Primafestival ha intrattenuto 3.601.000 spettatori (20%), mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino ha ottenuto un seguito di 4.138.000 spettatori (22.6%).

Su Canale5, dopo il segmento intitolato Gira La Ruota della Fortuna (3.110.000 – 17.2%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto ben 3.980.000 spettatori con il 21.8%.