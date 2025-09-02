Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di “Dentro la Notizia” nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi? Ecco di seguito dati forniti da Auditel e l’analisi degli ascolti tv di lunedì 1 settembre 2025.

Dati Auditel e ascolti tv prima puntata di “Dentro la Notizia” su Canale 5 del 1 settembre 2025

Gianluigi Nuzzi inaugura la nuova stagione tv di Canale 5 portando in onda un nuovo format nel pomeriggio della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. “Dentro la notizia” andato in onda ieri con la prima puntata ha ottenuto un seguito di 1.277.000 spettatori pari al 18.2% nella prima parte e 1.220.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte (I Saluti di 10 minuti a 1.210.000 e il 14%).

“Dentro la notizia” chiude definitivamente l’era di Pomeriggio 5, programma ideato e condotto da Barbara D’Urso per diverse edizioni e che negli ultimi anni ha visto alla conduzione Myrta Merlino.

Nuzzi e la squadra di autori, hanno lavorato tutta l’estate alla realizzazione del nuovo programma del pomeridiano di Canale 5. “Dentro la notizia”, oltre ad aver portato un nuovo titolo nel pomeriggio di Canale 5 ha anche un nuovo studio e nuovi contenuti editoriali.

Ascolti tv, debutto Myrta Merlino a Pomeriggio 5 del 2023

Pomeriggio Cinque nella giornata del 4 settembre 2023, giorno del debutto di Myrta Merlino alla guida del programma tv, dopo ben 15 edizioni condotte da Barbara D’Urso, tenne compagnia a 1.633.000 spettatori con il 21.37% di share, nella presentazione in onda dalle 16.55, e 1.572.000 spettatori con il 19.33% di share dalle 17.48. I saluti finali segnano un dato di 1.482.000 spettatori con uno share del 16.57%.

I dati di share di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Nel 2022 il debutto di Pomeriggio Cinque, nella sua ultima stagione alla guida del programma di Canale Cinque, segnò un dato di 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% di share dalle 17.46 alle 18.26.

Il primissimo debutto di Pomeriggio Cinque nel lontano 1° settembre 2008, con al timone Barbara D’Urso e Claudio Brachino ebbe un seguito di 1.125.000 telespettatori con il 17% di Share.

Il primo vero debutto di settembre con alla conduzione solo ed esclusivamente Barbara D’Urso ebbe luogo il 7 settembre 2009. Pomeriggio Cinque all’epoca ottenne un seguito di 1.575.000 spettatori, share 21,22% nella prima parte e 1.688.000 spettatori, 21,22% di share nella seconda.