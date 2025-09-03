Come sono andati gli ascolti tv dello scontro televisivo tra La Ruota della Fortuna e della prima puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino? Ecco di seguito dati forniti da Auditel e l’analisi degli ascolti tv di martedì 2 settembre 2025.

Ha avuto luogo ieri il tanto atteso scontro tra due programmi tv considerati ormai dei veri e propri “giganti” della televisione italiana: Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino andato in onda su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Attesissimi i dati Auditel questa mattina in merito all’ascolto tv di questi due programmi che terranno compagnia gli italiani durante il periodo autunnale e non solo. Ma vediamo cosa dicono gli ascolti questa mattina su chi ha vinto la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

I dati Auditel di Affari tuoi e La Ruota della fortuna: ecco quelli di Rai Uno

Su Rai 1, Stefano De Martino alla guida della prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi, ha ottenuto un seguito di 4.222.000 spettatori (22.6%) dalle 20:39 alle 21:25.

Gli Ascolti tv di ieri sera di Canale 5

Gerry Scotti, che con la sua Ruota della Fortuna ha tenuto compagnia gli italiani per tutta l’estate ottenendo ottimi ascolti, nella giornata di ieri, martedì 2 settembre 2025, che ha segnato lo scontro diretto con il palinsesto della concorrenza di Rai 1, è stato seguito durante l’anteprima denominata Gira La Ruota della Fortuna da 3.522.000 di spettatori con una share del 19.4%, mentre durante il Game show La Ruota della Fortuna ha raccolto un seguito di 4.514.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:49 alle 21:39.

Come andrà la stagione tv?

Ovviamente questi sono i dati che fanno riferimento esclusivamente alla prima puntata che vede un programma storico come La Ruota della Fortuna scontrarsi con Affari Tuoi che negli anni ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico nonostante i cambi alla conduzione. La stagione televisiva è lunga e sarà solo alla fine che potremmo trarre le somme di come sono andati i due format tv.