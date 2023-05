Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 6 Maggio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: incoronazione re Carlo III d’Inghilterra, Verissimo, Italia Sì!, L’Eredità, Avanti un altro è tutti gli altri programmi del pomeriggio di ieri 6 maggio.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 6 Maggio 2023: incoronazione Carlo III d’Inghilterra, Verissimo, Italia Sì!

Il palinsesto tv di sabato 6 maggio è stato soggetto a modifiche per dare spazio all’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra. L’evento di portata storica ha avuto una copertura mediatica tale da essere trasmesso in diretta in tutto il mondo. Anche l’Italia ha seguito la lunga cerimonia dal rigido protocollo reale. Ma andiamo ora a vedere quali programmi non sono andati in onda è come sono andati gli ascolti di quelli andati in onda nella giornata di ieri.

Su Rai 1, Linea Verde Life con i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi non è andato in onda ieri. Al suo posto spazio all’incoronazione di re Carlo III con lo speciale Tg1 che ha ottenuto ben 3.631.000 spettatori con uno share del 31.10%. A seguire ItaliaSì! ottiene1.829.000 spettatori con il 17.39%.

A Sua Immagine conquista 1.124.000 spettatori con il 11.39%, nella prima parte e 881.000 con il 9.66% nella seconda.

Seconda parte di Italia Sì condotto da Marco Liorni ottiene 1.358.000 spettatori con il 15.73% nella prima parte e 1.418.000 spettatori con il 15.90% di share nella seconda parte.

Audience di Canale 5 e La7: Verissimo e speciale incoronazione

Verissimo speciale incoronazione ottiene – 2.503.000 con il 23.20%. La seconda parte 2.779.000 con il 22.20.

Su La7 lo speciale incoronazione curato dal TgLa7 ha ottenuto una media di 399.000 telespettatori con il 4.53% di share.

Il consueto appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin durante il pomeriggio conquista ben 1.941.000 spettatori (22.01%) nella prima parte e 1.735.000 spettatori (19.78%).

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.074.000 spettatori pari al 20.30% di share, mentre L’Eredità ha registrato 3.061.000 spettatori pari al 24.87% di share.

Su Canale 5 il game show Avanti il Primo! Story condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha intrattenuto 1.759.000 spettatori con il 18.30% di share, mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.351.000 spettatori con il 19.90% di share.

Video Verissimo: