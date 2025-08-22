Come sono andati gli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo? Hanno avuto luogo ieri, con una cerimonia privata, i funerali di Pippo Baudo. Il rito religioso si è svolto presso la Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania. La cerimonia è stata trasmessa in diretta tv, sia sulle reti Rai che quelle del gruppo Mediaset. Un evento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, che ancora una volta ha avuto modo di assistere, come successo in altre occasione, all’ultimo saluto di un grande della nostra televisione. Ma come sono andati gli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo? Ecco di seguito i dati forniti da Auditel.

Auditel, l’analisi degli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo – 20 agosto 2025

In una gremita Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, è stato possibile dare l’ultimo saluto al grande innovatore della tv, Pippo Baudo. Vista la particolare importanza mediatica dell’evento religioso, sia la Rai che Mediaset hanno cambiato per l’occasione il loro palinsesto televisivo nel giorno di ieri, mercoledì 20 agosto 2025, dando ampio spazio ai funerali di Pippo Baudo.

Ascolti tv Funerali Pippo Baudo Tg1 su Rai 1

Dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 ha trasmesso in diretta le esequie di Pippo Baudo. Anche Mediaset ha fatto lo stesso con “Diario del giorno”, andato in onda dalle 15.35 fino alle 18.55 per poi cedere la linea al Tg4.

Share Funerali Pippo Baudo “Diario del giorno” su Rete 4

Estate in Diretta in onda eccezionalmente alle 14.08 in occasione dei funerali di Pippo Baudo colleziona 1.380.000 spettatori con il 14.1% di share; a seguire, lo speciale del TG1 che ha seguito in diretta I Funerali di Pippo Baudo totalizza un ascolto medio di 2.202.000 spettatori pari ad uno share del 25.7%. Mentre TG4 Diario del Giorno – Speciale Funerali di Pippo Baudo è scelto da 410.000 spettatori con il 4.8% di share.

Pippo Baudo non era solo un uomo Rai, personaggi come lui sono universali. La sua fama e il uso modo di fare televisione vanno oltre quelle che possono essere le “casacche” che si indossano durante gli anni di carriera. Nonostante i suoi tanti anni in Rai come volto simbolo di quei Festival di Sanremo, ben 13 sotto la sua direzione artistica e conduzione, e le tante edizioni di Domenica In, ma anche programmi come Fantastico e tanti altri, Pippo Baudo era ben voluto anche a Mediaset.

Significativo il necrologio dell’Amministratore Delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, del presidente Fedele Confalonieri e dei dirigenti Mediaset, che nei giorni scorsi, attraverso le pagine de Il Correre della Sera, hanno ricordato Pippo Baudo come “maestro e riferimento della televisione italiana”. Un riconoscimento che va oltre le appartenenze aziendali e celebra la grandezza di un professionista che ha onorato l’intero settore televisivo.