Nella giornata di ieri, martedì 5 settembre 2023, su Rete 4 Bianca Berlinguer ha inaugurato la prima stagione del nuovo talk di casa Mediaset dal titolo È sempre Cartabianca. Ma andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel di È sempre Cartabianca in merito agli ascolti nel giorno del debutto di questo nuovo programma.

Auditel, ascolti tv È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer | 5 settembre 2023

Nella prima serata di ieri Bianca Berlinguer ha dato il via alla prima stagione di È sempre Cartabianca. Sicuramente la conduttrice questa mattina avrà controllato gli andamenti degli ascolti in merito ai dati Auditel relativi al suo debutto sulla nuova rete che la ospita. Ecco quindi di seguito i dati Auditel che ci descrivono come sono andati gli ascolti di È sempre Cartabianca in onda su Rete 54, confrontati con quelli della prima puntata di Cartabianca su Rai 3.

Ascolti tv debutto È sempre Cartabianca su Rete 4

È sempre Cartabianca nella giornata di ieri ha fatto compagnia a 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. Un ottimo dato per l’ex volto di Rai 3 sbarcato quest’anno Mediaset, fortemente voluta dall’Amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

I dati auditel della prima puntata di Cartabianca su Rai 3 negli anni passati

La prima puntata di Cartabianca della scorsa edizione, in onda ancora su Rai 3 ha ottenuto nella presentazione un seguito di 627.000 telespettatori con il 3,80% di share e 862.000, con 6,65% di share durante tutto il programma.

Andando ancora indietro, e arrivando all’ormai lontano 7 novembre 2016, quando il programma Cartabianca debuttò per la primissima volta in tv, con una puntata che all’epoca andava in onda nella fascia oraria del preserale di Rai 3, Bianca Berlinguer riuscì a catalizzare l’attenzione di 1.461.000 telespettatori raggiungendo uno share de 9.72%.

Ovviamente per avere un quadro completo dell’approccio del pubblico con il nuovo programma di Rete 4 bisognerà aspettare qualche puntata e vedere se i dati Auditel dimostrano il successo del programma sulla nuova rete.