Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 18 maggio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, gli Internazionali d’Italia di tennis con la finale Sinner – Alcaraz e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 18 maggio 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.139.000 – 22.6%) e la presentazione (1.957.000 – 14.7%), l’ultima puntata stagionale di Domenica In colleziona 2.188.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte, 2.045.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte e 1.721.000 spettatori con il 14.2% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire gli Internazionali d’Italia con la finale Sinner-Alcaraz, dalle 17:19 alle 19:15, sono scelti da 4.885.000 spettatori con il 37.7%; pre e post match netto a 3.091.000 con il 24.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (1.936.000 – 13.9%), Beautiful raggiunge 1.962.000 spettatori pari al 14.9% e Tradimento interessa 2.007.000 spettatori pari al 15.8%. A seguire Verissimo intrattiene 1.760.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.764.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 il Giro d’Italia totalizza 1.252.000 spettatori pari al 9.9% nel Giro in Diretta e 1.950.000 spettatori pari al 16.9% nel Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa totalizza 655.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1, dopo E-Planet (351.000 – 2.6%), Alex & Me raccoglie 232.000 spettatori (1.8%) e Jurassic Pet – Il mio amico dinosauro 299.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.725.000 spettatori (12.6%), mentre In Mezz’Ora è visto da 895.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 452.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, Rebus Speciale conquista 357.000 spettatori (3.1%), mentre Kilimangiaro è seguito da 323.000 spettatori (2.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 526.000 spettatori (4%) nella seconda parte.

Su Rete4 Caro zio Joe ha convinto 252.000 spettatori con il 2% e Duello a Bitter Ridge 374.000 spettatori con il 3%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 310.000 spettatori pari al 2.4%, mentre Sognatori interessa 109.000 spettatori pari allo 0.9% e Risvegli è visto da 130.000 spettatori pari all’1%.

Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1coinvolge 1.990.000 spettatori (15.8%), mentre la Superbike interessa 199.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Like a Star è visto da 236.000 spettatori con l’1.8% (La Sfida a 247.000 e il 2%, Ultima Chance a 166.000 e l’1.4%). A seguire Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 115.000 spettatori (1%).