Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Su Rai1, la presentazione di Domenica In con Mara Venier intrattiene 1.759.000 spettatori con 11.8% di share, il segmento centrale di Domenica In è visto da 1.920.000 spettatori con il 14.1% nella prima parte e 1.663.000 spettatori con il 14.4% nella seconda (I Saluti di Mara a 1.443.000 e il 12.6%). Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini è visto da 1.674.000 spettatori con il 13.3%.

Su Canale5, Amici con Maria De Filippi ottiene un seguito di 2.748.000 spettatori con il 19.6%. Verissimo con Silvia Toffanin si attesta a 2.111.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte, 1.901.000 spettatori con il 16.2% nella seconda, mentre 1.913.000 spettatori pari al 14.7% seguono la terza parte.

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ottengono:

4.550.000 spettatori con il 30.6% con lo Slalom Gigante

3.067.000 spettatori pari al 22.8% con lo Snowboard

2.252.000 spettatori pari al 19.2% con il Curling

2.334.000 spettatori pari al 20.7% con il Pattinaggio su Ghiaccio.

2.405.000 spettatori pari al 21.9% con la Staffetta

2.781.000 spettatori pari al 23.5% con il Pattinaggio su Ghiaccio.

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è visto da 2.927.000 spettatori con il 19.2%, mentre L’Eredità ottiene un seguito di 3.983.000 spettatori con il 22.5%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.612.000 spettatori (11.3%), mentre Caduta Libera è visto da 2.123.000 spettatori (12.8%).

Su Rai2 Olimpiadi Invernali – Milano-Cortina 2026 ottengono il seguente dato d’ascolto tv:

2.619.000 spettatori con il 20.3% con lo Sci Biathlon

2.801.000 spettatori con il 18.8% con lo Skeleton

2.085.000 spettatori con l’11.5% con lo Sci Freestyle

2.014.000 spettatori con il 10.3% con il Salto con gli Sci

Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione che ottiene un seguito di 3.592.000 pari al 18.2%, Affari Tuoi con Stefano De Martino è visto da 4.569.000 spettatori (22.8%). Su Canale5, dopo il segmento Gira La Ruota della Fortuna (3.503.000 – 17.8%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è visto da 4.342.000 spettatori pari al 21.7%.

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquistano ben 1.352.000 spettatori (6.8%) con lo Sci Freestyle Big Air.