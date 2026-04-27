Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 26 aprile 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 26 aprile 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai1, preceduta dalla presentazione (2.102.000 – 16.5%), il programma Domenica In condotto da Mara Venier ha ottenuto 2.009.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte e 1.625.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.281.000 e il 14.4%).

A seguire, Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera è stata la scelta di 1.275.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5, Beautiful ha raggiunto 2.029.000 spettatori pari al 17%, Forbidden Fruit ben 1.984.000 spettatori pari al 18.6% e La Forza di una Donna 2.049.000 spettatori con il 21.1%.

A seguire Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto 1.723.000 spettatori pari al 19.3% nella prima parte e 1.800.000 spettatori pari al 18.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.660.000 e il 16.1%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 è seguito da 2.644.000 spettatori con il 22.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.736.000 spettatori pari al 26.4%.

Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.571.000 spettatori (14.7%), mentre Avanti un Altro! Story è visto da 1.974.000 spettatori (15%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raccolto 4.446.000 spettatori (24%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.313.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.146.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:49 alle 21:51.