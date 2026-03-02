Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In speciale Sanremo e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 1 marzo 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 1 marzo 2026.

Ascolti tv Domenica In speciale Sanremo, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1, dopo una presentazione che ha conquistato 4.812.000 di spettatori con il 32.5%, Domenica In – Speciale Sanremo condotto dal teatro Ariston da Mara Venier, ha incollato alla TV ben 4.991.000 spettatori con il 36.6% nella prima parte, 4.672.000 spettatori con il 37.5% di share nella seconda e 4.887.000 spettatori con il 32.4% nella terza.

Su Canale5, il programma condotto da Maria De Filippi, Amici ha ottenuto un seguito di 2.231.000 spettatori con uno share del 15.6%. A seguire il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha intrattenuto ben 1.385.000 spettatori pari all’11.1% nella prima parte e 1.524.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda.

Share della fascia del Preserale

Nella fascia oraria del pre serale, su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.489.000 spettatori (9.7%), mentre Caduta Libera convince 2.454.000 spettatori (14%).

su Raiuno, invece, a quell’ora continuava la maratona sanremese condotta da Mara Venier con uno speciale che occupato tutto il pomeriggio e il preserale di Raiuno.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1 Dietrofestival ha conquistato un pubblico formato da 4.452.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.141.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira, Lui ha raccolto alla TV 4.923.000 spettatori pari al 24.4%.