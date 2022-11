Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 20 novembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, la Cerimonia d’Apertura dei Mondiali Qatar 2022, la partita Qatar-Ecuador e gli ascolti dei programmi in onda nel preserale con Caduta Libera e L’Eredità.

Auditel, gli ascolti tv di: Domenica In, Amici, Verissimo, Cerimonia Mondiali e Qatar-Ecuador | Domenica 20 novembre 2022

Su Rai1, Domenica In condotto da Mara Venier è stato seguito in tv da 2.900.000 spettatori con il 20.50% di share nella presentazione nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 2.750.000 con uno share pari al 20.00%.

Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha avuto un seguito di 461.000 spettatori, con il 4.38% di share.

La Cerimonia d’Apertura dei Mondiali in Qatar 2022 è stata seguita da ben 4.097.000 di telespettatori con uno share del 30.06%. A seguire, la partita inaugurale Qatar – Ecuador è stata vista da 4.657.000 di telespettatori con il 29.50% di share.

Audience di Canale 5: il talent Amici di Maria De Filippi e Verissimo

Su Canale 5 Amici, talent condotto da Maria De Filippi è stato visto da 3.095.000 telespettatori con uno share pari al 21.95%.

Nella giornata di ieri Verissimo, con Silvia Toffanin, è stato visto da 2.839.000 telespettatori durante la prima parte con il 20.46% di share. 3.184.000 telespettatori con uno share pari al 19.64% nella seconda parte.

Ascolti tv dei game show: Reazione a Catena e L’Eredità: Sfida Mondiale

Su Rai Uno, l’appuntamento con L’Eredità: Sfida Mondiale condotto da Flavio Insinna, è stato seguito da 3.755.000 di telespettatori con uno share pari al 19.55% nella prima parte.

Su Canale 5 lo storico game show dal titolo Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 2.824.000 telespettatori con uno share pari al 16.22% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.841.000 telespettatori con uno share del 20.14%.

Ti potrebbe interessare: