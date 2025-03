Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 8 marzo 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.332.000 spettatori (11%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 790.000 spettatori (7.7%) e 662.000 spettatori (6.8%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 684.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 737.000 spettatori (8%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (898.000 – 9.9%), Sabato in Diretta totalizza 1.017.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.360.000 spettatori (12.4%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.260.000 spettatori (18.5%) e Tradimento totalizza 2.197.000 spettatori (22%). A seguire Verissimo è scelto da 1.994.000 spettatori (21.9%) nella prima parte e 2.017.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati sulle altre reti

Su Rai2 Ciclismo – Strade Bianche incolla davanti al video 565.000 spettatori pari al 5.4%. A seguire La Mia Metà conquista 277.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 I Simpson raduna 453.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 431.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 366.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 350.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 435.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre The Equalizer 365.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.453.000 spettatori pari al 18.9%, mentre Tv Talk è seguito da 899.000 spettatori pari all’8.9% (Extra a 770.000 e l’8%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 460.000 spettatori pari al 5%. A seguire, dopo la presentazione (565.000 – 6%), Report raduna 849.000 spettatori pari al 7.7%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 860.000 spettatori (7.4%) e Hamburg Distretto 21 è visto da 450.000 spettatori (4.6%). Dopo Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura (328.000 – 3.6%), Colombo – Una mossa sbagliata arriva a 468.000 spettatori (4.7%). Su La7, dopo Barbero Risponde (394.000 – 3.2%), La Torre di Babele totalizza 270.000 spettatori con il 2.7%, mentre Eden – Missione Pianeta è seguito da 249.000 spettatori con il 2.7% nella prima parte e 278.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte. Su Tv8 Amore a Winterland segna 193.000 spettatori (1.6%), Un weekend sulla neve 178.000 spettatori (1.9%) e Un weekend sulla neve 2 222.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Terrybilmente Divagante interessa 234.000 spettatori pari al 2.3%, mentre Ex è visto da 243.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 16:09 alle 19:39, totalizza 224.000 spettatori (2.1%).