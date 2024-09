Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 14 settembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.764.000 spettatori (13.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.288.000 spettatori (12.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 841.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 757.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (862.000 – 9.7%), l’esordio di Sabato in Diretta, dopo la presentazione di pochi minuti (806.000 – 9.1%), totalizza 974.000 spettatori (10.9%) nella prima parte dalle 17:06 alle 18:13 e 1.222.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte dalle 18:13 alle 18:44.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Terra Amara”

Su Canale5 Beautiful conquista 2.286.000 spettatori (17.4%) e Endless Love totalizza 2.072.000 spettatori (19.9%). A seguire Verissimo è scelto da 1.662.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e 1.637.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2, dopo TGSport Giorno (129.000 – 2.7%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 173.000 spettatori con il 3.1% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 310.000 spettatori con il 3.6%.

Su Italia1 le semifinali di America’s Cup 2024 radunano 754.000 spettatori (6.9%). A seguire Person of Interest raccoglie 196.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.211.000 spettatori pari al 16.7% e Opera Verde è seguito da 423.000 spettatori pari al 3.9% nella prima parte e 303.000 spettatori pari al 3.1% nella seconda parte, mentre Geo segna 328.000 spettatori pari al 3.5%. A seguire Presadiretta, dopo la presentazione (369.000 – 4.2%), raduna 462.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 561.000 spettatori (4.6%). A seguire Dove osano le aquile arriva a 309.000 spettatori (3.3%). Su La7 In Viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti segna 244.000 spettatori con il 2.2%, mentre Eden – Un Pianeta da Salvare totalizza 147.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 307.000 spettatori (2.7%). A seguire le qualifiche di Formula 1 sono viste da 586.000 spettatori (6.5%). Sul Nove Amore Malato – Gli Angeli della Morte di Saronno raduna 210.000 spettatori pari al 2% e Crimini Italiani interessa 232.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire Little Big Italy arriva a 233.000 spettatori pari al 2.3%.