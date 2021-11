Come sono andati gli ascolti dei programmi Tv di ieri pomeriggio, sabato 20 novembre 2021? Ecco la risposta alla domanda con i dati Auditel comprensivi di share dei seguenti programmi: Dedicato, Ballando on the Road, Italia Sì!, A Sua immagine, Love is in the Air, Scene da un Matrimonio e Verissimo.

Auditel Rai: “Dedicato” “Ballando on the Road”, “Italia Sì!” e “A Sua immagine”

Serena Autieri con la seconda puntata del programma Dedicato conquista 1.482.000 spettatori con uno share del 10.6%. (Dati della scorsa puntata: 1.504.000 spettatori con il 10.3%).

Ballando on the Road è stato seguito ieri da 1.262.000 spettatori con uno share del 10.3%. (Dati della scorsa puntata: 1.169.000 spettatori con il 9.4%).

A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti ha avuto un seguito di 973.000 spettatori con il 8.3% di share nella prima parte e 981.000 spettatori con il 8.3% nella seconda. (Dati della scorsa puntata: 1.163.000 spettatori con il 9.8%. Ultima parte a 1.221.000 e il 10.3% di share).

Marco Liorni alla conduzione di Italia Sì! ottiene un risultato di 2.068.000 spettatori con il 14.2% di share. La presentazione è stata seguita da 1.510.000 spettatori con uno share del 11.9%. (Dati della scorsa puntata: 1.605.000 spettatori con uno share pari a 12.6%. Presentazione 14.3% – 2.052.000).

Auditel Canale 5: “Scene da un Matrimonio” e “Verissimo”

Anna Tatangelo con il programma tv Scene da un Matrimonio, ieri ha ottenuto un seguito di ben 1.670.000 spettatori con uno share del 12.4%. (Dati della puntata precedente: 1.765.000 spettatori con uno share del 12.5%).

Silvia Toffanin con Verissimo conquista 2.133.000 spettatori con il 17.3% di share. Verissimo – Giri di Valzer conquista ben 2.169.000 spettatori con il 14.8%. (Dati della puntata precedente: 2.151.000 spettatori con il 17.3% di share nella prima parte. 2.283.000 spettatori con il 15.8% di share nella seconda).

La soap opera di Canale 5 dal titolo Love is in the Air, nella giornata di ieri è stata seguita da ben 1.523.000 spettatori, conquistando il 12.7% di share. (Dati della scorsa settimana: 1.583.000 spettatori 13.1%).