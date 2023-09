Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata della nuova stagione di Verissimo andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 9 settembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del programma andati in onda ieri pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

Auditel, ascolti tv di Verissimo di Sabato 9 settembre 2023

Silvia Toffanin ha inaugurato ieri, sabato 9 settembre 2023, la nuova stagione del suo fortunatissimo programma tv dal titolo Verissimo. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Canale 5 ha ottenuto un seguito di ben 1.798.000 spettatori con il 22.9% di share nella prima parte e 1.616.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Gli ospiti di ieri che hanno regalato grandi ascolti alla puntata

Durante la puntata andata in onda ieri Sabato 9 settembre 2023, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio di Cologno Monzese il campione di atletica Gianmarco Tamberi. Dopo aver trionfato con la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest, l’atleta si è raccontato a cuore aperto.

Tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri anche la nuova signore del pomeriggio Mediaset Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice approdata al timone del nuovo “Pomeriggio Cinque” dopo l’uscita della storica conduttrice del programma Barbara d’Urso. La giornalista ha raccontato il suo passaggio da La7 alla corte di Pier Silvio Berlusconi e di questa nuova avventura partita con non poche polemiche.

Tra gli ospiti anche: Diletta Rossi protagonista della fiction Mediaset “Maria Corleone”, l’attrice Grecia Colmenares alla vigilia del suo ingresso nella casa di Cinecittà come concorrente del Grande Fratello 2023. Ospite in studio anche Virginia Mihajlovic, figlia del grande campione di calcio Sjnisa. La ragazza ha raccontato l’emozione del giorno del suo matrimonio.

Appuntamento alla puntata di Domenica 10 settembre

Oggi, domenica 10 settembre l’appuntamento Silvia Toffanin ospiterà in studio Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle approdato alla corte di Amici di Maria De Filippi. Seguiranno poi: Alfonso Signorini e Cesara Buonamici per parlare del nuovo Grande Fratello 2023. Alex Schwazer pronto a varcare la porta rossa, e Sonia Bruganelli pronta a raccontarsi dopo la separazione da Paolo Bonolis. In onda anche l’intervista a Massimo Ranieri protagonista della fiction “La voce che hai dentro”.