Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 25 maggio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Il Meglio di Domenica In, Verissimo, gli Internazionali d’Italia di tennis con la finale Sinner – Alcaraz e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Il Meglio di Domenica In del 25 maggio 2025

Su Rai1 Il Meglio di Domenica In colleziona 1.398.000 spettatori con l’11.8%. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.254.000 spettatori con il 13.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.030.000 – 15.2%), Beautiful raggiunge 1.973.000 spettatori pari al 15.4% e Tradimento interessa 2.067.000 spettatori pari al 17.1%. A seguire Verissimo – Speciale Amici intrattiene 1.681.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 1.549.000 spettatori pari al 15.8% nella seconda parte.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 il Giro d’Italia totalizza 1.440.000 spettatori pari all’11.8% nel Giro in Diretta e 2.130.000 spettatori pari al 19.5% nel Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa totalizza 869.000 spettatori pari al 9.2%. Su Italia1, dopo E-Planet (415.000 – 3.3%), Babe – Maialino coraggioso raccoglie 363.000 spettatori (3%) e Bugiardo bugiardo 316.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.969.000 spettatori (15.1%), mentre In Mezz’Ora è visto da 877.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 545.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire Rebus Speciale conquista 410.000 spettatori (3.9%), mentre Kilimangiaro è seguito da 461.000 spettatori (5%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 715.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte.

Su Rete4 Il mandolino del capotano Corelli ha convinto 209.000 spettatori con il 2.4% e Pistole roventi 347.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 256.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Bell’Italia in Viaggio interessa 165.000 spettatori pari all’1.6% e Sognatoriè visto da 145.000 spettatori pari all’1.5%.

Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP coinvolge 1.292.000 spettatori (10.2%), mentre Zona Rossa interessa 609.000 spettatori (5.1%). A seguire il Gran Premio di Moto3 raduna 411.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Like a Star è visto da 249.000 spettatori con il 2% (La Sfida a 219.000 e l’1.9%, Ultima Chance a 163.000 e l’1.5%). A seguire Il codice Da Vinci totalizza 208.000 spettatori (2%).