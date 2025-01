Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 19 gennaio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 19 gennaio 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.888.000 – 25.8%) e la presentazione (2.356.000 – 16.1%), Domenica In colleziona 2.609.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, 2.327.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte e 2.070.000 spettatori con il 16.7% nella terza parte di 19 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.977.000 spettatori con il 14.7%.

Segnaliamo, in mattinata, Citofonare Rai2 che è la scelta di 299.000 spettatori (4.4%) nella presentazione e 412.000 spettatori (5.7%) nella prima parte, mentre conquista 465.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.635.000 – 17.1%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.183.000 spettatori pari al 23.1%. A seguire Verissimo intrattiene 2.744.000 spettatori pari al 22.3% nella prima parte, 2.723.000 spettatori pari al 21% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.843.000 spettatori pari al 19.6% nella terza parte di 20 minuti chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Paesi che Vai totalizza 532.000 spettatori pari al 3.7% e I Mestieri di Mirko è visto da 358.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire la partita Roma-Juventus di Pallavolo – Serie A Femminile incolla davanti al video 257.000 spettatori pari al 2.1%; pre e post gara netto a 245.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1, dopo E-Planet (495.000 – 3.4%), The Matrix Reloaded raccoglie 410.000 spettatori (3.2%), mentre The Equalizer è visto da 394.000 spettatori (3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.342.000 spettatori (15.7%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.073.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 808.000 spettatori (6.4%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire Rebus, dopo la presentazione (588.000 – 4.8%), conquista 646.000 spettatori (5.2%), mentre Kilimangiaro è seguito da 989.000 spettatori (7.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.298.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Rete4 I signori della truffa ha convinto 306.000 spettatori con il 2.3% e Il tenente dinamite 512.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 471.000 spettatori pari al 3.5%, mentre La7 Doc – Sacrificate Cassino interessa 295.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 Il Natale di Julia coinvolge 334.000 spettatori (2.3%), …Con amore, Babbo Natale327.000 spettatori (2.6%) e I regali del cuore 375.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show è visto da 375.000 spettatori (2.7%), mentre Jumanji è seguito da 236.000 spettatori (1.9%) e Little Big Italy segna 377.000 spettatori (2.5%).