Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 27 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 27 aprile 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.420.000 – 24.9%) e la presentazione di 30 minuti (2.432.000 – 18.1%), Domenica In colleziona 2.389.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte, 1.848.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte e 1.621.000 spettatori con il 15.8% nella terza parte di 18 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.565.000 spettatori con il 14.3%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.268.000 – 16.5%), Beautiful raggiunge 2.133.000 spettatori pari al 16% e Tradimento interessa 2.313.000 spettatori pari al 19.7%. A seguire Verissimo intrattiene 2.010.000 spettatori pari al 19.5% nella prima parte e 1.855.000 spettatori pari al 16.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Musica Mia totalizza 244.000 spettatori pari all’1.9%, mentre Bellissima Italia incolla davanti al video 221.000 spettatori pari all’1.8%. A seguire il ciclismo con Liegi-Bastogne-Liegi totalizza 504.000 spettatori pari al 4.6%; pre e post con Rai Sport Live netto a 373.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1, dopo E-Planet (350.000 – 2.6%), Johnny English colpisce ancora raccoglie 338.000 spettatori (2.8%) e First Strike 300.000 spettatori (2.9%). A seguire Due Uomini e 1/2 è visto da 257.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.067.000 spettatori (15%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.128.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 665.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (463.000 – 4.5%), Rebus conquista 512.000 spettatori (5%), mentre Kilimangiaro è seguito da 578.000 spettatori (5.5%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 946.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte.

Su Rete4 Una moglie per papà ha convinto 390.000 spettatori con il 3.4% e Tramonto di fuoco 432.000 spettatori con il 3.9%. Su La7, dopo Barbero Risponde (310.000 – 2.4%), La Torre di Babele è visto da 237.000 spettatori pari al 2%, mentre La7 Doc – L’Ingegneria del Passato: Vie Navigabili interessa 169.000 spettatori pari all’1.7% e Qualcosa è cambiato è visto da 143.000 spettatori pari all’1.2%.

Su Tv8 la gara di Moto3 coinvolge 472.000 spettatori (3.6%) e quella di Moto2 439.000 spettatori (3.8%). A seguire, dopo Grid (468.000 – 4.6%), la gara di MotoGP raduna 973.000 spettatori (9.3%), mentre Zona Rossa intrattiene 264.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (.000 – %), Only Fun – Comico Show è visto da 269.000 spettatori con il 2.2% (Battute Finali a 175.000 e l’1.7%).