Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 12 gennaio 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.890.000 – 26.2%) e la presentazione (2.202.000 – 15.3%), Domenica In colleziona 2.304.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte, 2.028.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte e 2.103.000 spettatori con il 17.4% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.907.000 spettatori con il 13.9%.

Segnaliamo nella mattinata di Rai 2 i dati di Citofonare Rai2 visto nella giornata di ieri da 327.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 468.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.583.000 – 17.1%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.037.000 spettatori pari al 22.5%. A seguire Verissimo intrattiene 2.532.000 spettatori pari al 21.3% nella prima parte, 2.699.000 spettatori pari al 20.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.692.000 spettatori pari al 18.5% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Paesi che Vai totalizza 458.000 spettatori pari al 3.3%. A seguire la partita Bergamo-Conegliano di Pallavolo – Serie A Femminile incolla davanti al video 268.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1, dopo E-Planet (315.000 – 2.2%), Matrix raccoglie 381.000 spettatori (3%), mentre The Equalizer è visto da 392.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.285.000 spettatori (15.5%), mentre NewsRoom Reloaded è visto da 916.000 spettatori (7%). A seguire, dopo la presentazione (538.000 – 4.5%), Rebus conquista 578.000 spettatori (4.9%), mentre Kilimangiaroè seguito da 1.102.000 spettatori (8.5%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.480.000 spettatori (10.2%) nella seconda parte. Su Rete4 Il dottor Zivago ha convinto 359.000 spettatori con il 2.7%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 470.000 spettatori pari al 3.7%, mentre Dentro la Rivoluzione Siriana – Diario di un Inviato interessa 290.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire Quel che resta del giorno è visto da 270.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Come salvare il Natale coinvolge 328.000 spettatori (2.6%), mentre 4 Ristoranti è scelto da 391.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Giorgio Panariello – La Favola Mia è visto da 368.000 spettatori (2.7%), mentre Chissà chi è è scelto da 177.000 spettatori (1.4%).