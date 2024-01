Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 31 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 31 dicembre 2023: Silvia Toffanin vs Mara Venier

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.468.000, 16,82%, nella prima parte 2.430.000, 17,21%, nella seconda parte 2.324.000, 17,71% e nei Saluti .000, %; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.146.000, 15,66%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.651.000, 17,57%, Beautiful 2.548.000 telespettatori, share 17,55%, Terra amara 2.738.000, 20,32%, Verissimo – Le storie nella prima parte 2.229.000, 17,03%, e nella seconda 2.179.000, 15,82%.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai 2 il film Un pappagallo tra le nuvole 453.000, 3,21%; il film Quando l’amore ci mette la zampa 411.000, 3,14%.

Su Rai 3 Presadiretta, in replica, ha registrato nella presentazione 1.398.000, 9,84%, nel programma 956.000, 6,99% e nel segmento Più 833.000, 6,33%; Geo 749.000, 5,79%; Kilimangiaro – Aspettando Capodanno 902.000, 7,03%, nel segmento Viaggi di Capodanno 1.179.000, 8,77% e nel programma 1.474.000, 10,56%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 564.000 telespettatori, 3,79%, I Simpson 512.000, 3,54%, il film La sposa cadavere un netto di 490.000, 3,59%; il film Mars attaks! un netto di 488.000, 3,69%.

Su Rete 4 il film Spartacus ha registrato un netto di 385.000 telespettatori, 2,86% di share.

Su La7 il film Il padre della sposa 451.000, 3,23%; Eden Missione Pianeta 248.000, 1,91%; Eden – Un Pianeta da salvare 288.000, 2,04%.

Auditel mattina

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella prima parte 445.000, 15,70%, nella seconda un netto di 1.240.000, 22,61%, e nella terza 1.414.000, 21,56%; A Sua immagine un netto di 1.485.000, 20,14%; la Santa Messa ha ottenuto 1.621.000, 21,97%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.153.000, 22,38%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.941.000, 22,57%.

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 362.000 telespettatori, share 5,50%, nella prima parte 397.000, 5,36% e nella seconda 596.000, 5,81%. Su Rai 3 il film Ercole e la regina di Lidia 113.000, 1,92%, O anche no 113.000, 1,71%, Timeline 113.000, 1,70%; dopo il Tg3 Fuori Linea 601.000, 5,60%, Tg3 Mediterraneo 515.000, 4,26%, e Ritratti 381.000, 2,58%.

La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 853.000 telespettatori, 12,81%, mentre Melaverde ha registrato 1.858.000 telespettatori, share 17,10%.

Su Italia 1 il film Cats & Dogs 3 – Paws United ha registrato un netto di 353.000 telespettatori, share 4,86%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 272.000, 3,82%, quindi dopo il Tg La signora in giallo ha segnato 411.000, 3,12%.

Su La7, Omnibus ha registrato nel segmento News 121.000, 5,01%; il film Splendor 98.000, 1,74%; Camera con vista 92.000, 1,41%; L’ingrediente perfetto 94.000, 1,35%; il film Casa mia, casa mia 168.000, 1,55%.

Ti potrebbe interessare