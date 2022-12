Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 18 dicembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Amici, Domenica In, Caduta Libera e la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina – Francia.

Auditel, ascolti tv di: Amici, Domenica In e la finale Mondiali Argentina – Francia | 18 dicembre 2022

La puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è stata vista da 2.380.000 di telespettatori con uno share del 16.30% nella prima parte. La seconda parte è stata seguita da 2.990.000 telespettatori con uno share del 21.40%. L’ultima parte del programma, che poi ha dato la linea alla finale dei mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, ha registrato ben 3.315.000 di telespettatori con uno share del 24.70%.

Su Rai1 l’attesissima partita di calcio per la finale dei Mondiali di Qatar 2022, che ha visto sfidarsi le due nazionali Argentina e Francia è stata vista da ben 12.984.000 telespettatori con uno share del 68.60%. I tempi supplementari della partita sono stati seguiti da ben 14.993.000, totalizzando uno share del 74.30%. La partita è terminata ai rigori con la vittoria dell’Argentina. I dirigi sono stati visti da ben 16.100.000 telespettatori con uno share del 74.30%.

Audience di Canale 5: il talent show Amici con la conduzione di Maria De Filippi e La Luce Sugli Oceani

Su Canale 5 Amici, talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stato visto da ben 2.927.000 telespettatori con uno share pari al 20.90%.

La Luce Sugli Oceani in onda sempre su Canale 5 è stato visto da 1.003.000 telespettatori, totalizzando uno share del 5.50%

Ascolti tv del game show: Caduta Libera

Su Canale 5 lo storico game show dal titolo Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 1.013.000 telespettatori con uno share pari al 4.70% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 2.296.000 telespettatori con uno share del 11.00%.

