Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 28 gennaio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, Domenica In ha intrattenuto 2.565.000 spettatori con il 16.96% nella presentazione, 2.783.000 spettatori con il 20.71% nella prima parte, 2.618.000 spettatori con il 21.69% nella seconda parte e 2.188.000 spettatori con il 18.24% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 1.870.000 individui pari al 14.09%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.492.000 spettatori con il 15.42%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.233.000 spettatori (24.11%) mentre Verissimo ha convinto 2.723.000 spettatori (22.47%) nella prima parte e 2.471.000 spettatori (18.05%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti

televisive

Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 577.000 spettatori (3.97%) e Origini ha convinto 415.000 spettatori (3.23%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 232.000 spettatori (2.24%) mentre Matrix Reloaded ha interessato 392.000 spettatori (3.11%). Su Rai3 In Mezz’Ora ha ottenuto 916.000 spettatori (6.63%) nella prima parte di 40 minuti e 637.000 spettatori (5.13%) nella seconda parte di 29 minuti dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (514.000 – 4.29%), Rebus ha coinvolto 602.000 spettatori con il 5.04% mentre Kilimangiaro ha raccolto 651.000 spettatori (5.41%) nella breve presentazione, 808.000 spettatori (6.57%) nella prima parte di 10 minuti, 1.014.000 (7.86%) nella seconda parte di 16 minuti dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.233.000 spettatori (8.77%) nell’ultima parte di 58 minuti. Su Rete4 Uomini d’amianto contro l’inferno ha registrato 227.000 spettatori (1.79%) mentre La legge del fucile ha raggiunto 557.000 spettatori (4.19%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 380.000 spettatori (2.83%) e La7 Doc arriva a 292.000 spettatori (2.44%) mentre Uozzap! si porta a 275.000 spettatori (2.27%) e L’onore degli uomini è visto da 309.000 individui con il 2.03%. Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natale appassiona 203.000 spettatori (1.4%) mentre Ricordati di te raccoglie 276.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Maschi contro femmine segna 175.000 spettatori (1.3%).

Auditel mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.295.000 spettatori con il 14.18%. Linea Verde ha registrato 3.063.000 spettatori con il 21.34% (breve presentazione: 2.313.000 – 18.36%).

Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 889.000 spettatori (9.86%) e 1.216.000 spettatori (12.37%) mentre Melaverde raccoglie 1.851.000 spettatori con il 14.86%.

Su Rai2 la presentazione di Citofonare Rai2 dalle 9:53 alle 10:19 ha raccolto 240.000 spettatori (2.96%). A seguire Citofonare Rai2 ha convinto 475.000 spettatori con il 3.75%.

