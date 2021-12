Come sono andati gli ascolti Tv di ieri, domenica 5 dicembre 2021? Anche nella giornata di ieri è andata in scena la sfida tv tra i programmi più seguiti della domenica pomeriggio. Eccezionalmente questa settimana si è aggiunta l’edizione n. 64 dello storico Zecchino d’Oro. Ecco cosa dicono i dati Auditel in riferimento ai programmi Tv: Domenica In, Amici, Verissimo e lo Zecchino d’Oro andati in onda ieri. Scopriamo insieme chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di ieri.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 5 dicembre 2021: Domenica In vs Amici

Questa settimana il talent Amici con Maria De Filippi torna a vincere la sfida dell’Auditel, proprio nel giorno del 60° compleanno della conduttrice tv più amata di Canale 5. Amici, nella giornata di ieri infatti, è stato visto da 3.242.000 spettatori con uno share del 20.12%. (Dati della scorsa settimana 3.196.000 spettatori, 19.54% di share).

Domenica In, nella puntata andata in onda ieri ha conquistato 3.158.000 spettatori con uno share del 18.73% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.902.000 spettatori con il 18.78% di share. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 3.340.000 spettatori, 19.97% di share. Seconda parte 3.147.000 spettatori, 19.75% di share).

Audience dello Zecchino d’Oro e Verissimo

Lo Zecchino d’Oro 2021, condotto da Carlo Conti, nella finale di ieri in onda su Rai1 è stat seguita da ben 3.052.000 telespettatori con uno share del 16.61%.

Verissimo andato in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da 2.740.000 con uno share del 17.74% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.517.000 con uno share pari al 14.46%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.472.000 spettatori, 15.84% di share. Seconda parte 2.519.000 spettatori, 14.68% di share).

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, che precede l’ora di pranzo, e condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura ha conquistato nella giornata di ieri 494.000 spettatori con uno share del 4.30%. (Dati della scorsa settimana 514.000 spettatori, 4.30% di share).