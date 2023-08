Grande successo per il Power Hit Estate 2023 di RTL 102.5, che ieri sera ha consacrato, nella magica cornice dell’Arena di Verona la canzone dell’estate. A Trionfare è stato il brano “Italodisco”, portato al successo da i The Kolors. Questa mattina, osservando i dati Auditel in merito agli ascolti Tv, possiamo affermare che oltre alla band capitanata da Stash a trionfare è lo stesso Power Hit Estate e tutto il gruppo di RTL 102.5.

Auditel: ascolti tv del Power Hit Estate 2023

Lo show della prima radiovisione d’Italia, che ieri sera ha portato sul palco dell’Arena di Verona tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico e che ha decretato “Italodisco” come Power Hit dell’estate del 2023, è andato in onda in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Gli ascolti tv 2023

Il Power Hit Estate 2023 di RTL 102.5, è stato seguito da ben 769.000 spettatori con il 5.5% di share. In aumento anche la fruizione streaming, con un +11% rispetto all’edizione precedente. Numeri che sottolineano il successo dell’evento che ogni anno si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi.

L’evento

Il Power Hits Estate è un programma di RTL 102.5 nato nel 2017 da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Federica Gentile e Angelo Baiguini. La regia è affidata a Luigi Antonini, il lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave.

Da Laura Pausini a Giorgia: i grandi nomi della musica ospiti al Power Hit Estate 2023 di RTL 102.5,

Oltre ai cantanti in gara per decretare la canzone più ascoltata dell’estate 2023, sul palco allestito all’Arena di Verona sono saliti anche Biagio Antonacci, Laura Pausini, Max Pezzali, i Negramaro, i Pooh, che hanno omaggiato il grande Toto Cutugno, Giorgia e Rita Ora.