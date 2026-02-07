Come sono andati gli ascolti tv della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, evento andato in onda ieri sera in diretta su Rai 1, venerdì 6 febbraio? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito alla cerimonia olimpica che ha visto la presenza tra gli altri del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Auditel Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026

Boom di ascolti per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, in onda su Rai1 ha interessato ben 9.272.000 di telespettatori con uno share del 46.2%. Un grande successo per la Rai e soprattutto per l’Italia che ha tenuto puntati su di se gli occhi del mondo.

Analizzando i dati di ascolti tv di alcune delle massate cerimonie di apertura dei Giochi, che siano quelli invernali o estivi, possiamo confermare che negli ultimi anni l’interesse del pubblico è aumentato sempre di più per questo tipo di cerimonie.

Ovviamente, quando si tratta di eventi di questa portata e che non avvengono sempre nella stessa nazione, gioca un ruolo chiave il fuso orario. Noi siamo stati fortunati perchè avendo i Giochi in casa nostra, la messa in onda è andata in prima serata, fascia oraria di punta per gli ascolti tv.

Le passate edizioni

Dando un’occhiata quindi ai dati delle passate edizioni troviamo che durante la giornata di Venerdì 26 luglio 2024, su Rai 2 la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, (Giochi estivi) intrattenne 4.204.000 spettatori con il 29.2% di share.

Andando indietro, il 23 luglio 2021, su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Tokyo 2020 – dalle 12:53 alle 16:53 – conquistò 2.531.000 spettatori con il 21.6%.

Venerdì 9 febbraio 2018 la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali, andata in onda dalle dalle 11.45 alle 14.29 raccolse davanti alla tv 1.471.000 spettatori con uno share dell’11.06%.

Questi sono solo alcuni dei dati in merito agli ascolti tv delle cerimonie di apertura delle Olimpiadi passate. Quello che è certo è che cerimonie ed eventi di portata internazionale, con il passare degli anni sono diventati sempre più interessanti agli occhi del pubblico televisivo, che in queste cerimonie vede senza ombra di dubbio l’eccellenza delle macchine organizzative, come ieri sera è toccato a noi italiani mettere sul vassoio d’argento il meglio dell’eccellenza italiana.

Riassunto della cerimonia olimpica di Milano – Cortina 2026

In una Milano blindata, in diretta sulla tv di Stato dallo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è andata in scena ieri sera la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento che ha visto la direzione artistica del “re” dei grandi eventi Marco Balich, ha coinvolto tra gli altri: Marco Maccarini e Brenda Lodigiani, durante il pre-show e i due dj Merk & Kremont.

Poi lo show vero è proprio si apre con Claudio Coviello e Antonella Albano che hanno interpretato Amore e Psiche, insieme a 70 ballerini del teatro alla Scala. In un secondo momento arriva Matilda De Angelis e subito dopo – accolta da un boato – Mariah Carey, che canta “Nel blu dipinto di blu”.

La vera sorpresa vede protagonista il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica appare in un video mentre arriva a San Siro in un tram guidato da Valentino Rossi.

L’inno di Mameli di Laura Pausini e il tricolore è portato dalla modella Vittoria Ceretti, emozionano il pubblico presente. Subito dopo è la volta di Pierfrancesco Favino che recita l’Infinito, di Leopardi. A seguire, la sfilata delle 92 delegazioni, con in chiusura l’Italia con i portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina. Stefania Constantini ha letto il Giuramento Olimpico.

Torna poi Brenda Lodigiani per mostrare i gesti “italiani”, canonizzati da Bruno Munari nel suo “Supplemento al dizionario italiano” del 1963. Tra i discorsi ufficiali quello di Giovanni Malagò, presidente del Comitato organizzatore. Poi quello del Presidente Sergio Mattarella che dichiara ufficialmente aperti i Giochi invernali.

La cerimonia continua con Andrea Bocelli che canta “All’alba vincerò” mentre Beppe Bergomi e Franco Baresi consegnano la fiamma olimpica agli ultimi tedofori. Mentre la fiamma esce da San Siro, Ghali recita la poesia “Promemoria” – contro la guerra – di Gianni Rodari. Segue sullo stesso tema il discorso di Charlize Theron, che anticipa il momento in cui la bandiera olimpica viene issata – a Milano e a Cortina – mentre Cecilia Bartoli canta, accompagnata dalle note di Lang Lang. Alle 23:20 in punto, all’Arco della Pace, Samantha Cristoforetti e una bimba danno il via all’ultimo tratto della cerimonia, quello dell’accensione dei bracieri: uno a Milano, presso l’iconico Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona. Ad accenderli – nel ruolo di ultimi tedofori – Alberto Tomba, Deborah Compagnoni a Milano e Sofia Goggia a Cortina.

Nota a parte per Sabrina Impacciatore. L’attrice italiana molto amata all’estero, durante la serata di ieri ha sorpreso tutti con una coreografia che si è rivelata un vero è proprio mix di energia e arte.