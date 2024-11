Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Belve, andata in onda ieri, martedì 19 novembre 2024 su Rai 2 condotta da Francesca Fagnani? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di esordio della nuova stagione che ha visto tra gli ospiti Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento.

Belve, ascolti tv prima puntata: dati Auditel di Martedì 19 novembre 2024

Durante la prima puntata della nuova stagione di Belve andata in onda ieri sera su Rai 2 la conduttrice Francesca Fagnani, ha avuto come ospiti la conduttrice di Domenica In Mara Venier, l’attore Riccardo Scamarcio e la showgirl Flavia Vento. Preceduto da una presentazione durata 10 minuti e che ha ottenuto un seguito di 1.166.000 pari al 5.1% di share, dalle ore 21:41 alle 23:56, Belve intrattiene 1.555.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Analizzando i dati con l’esordio della scorsa edizione, con debutto il 2 aprile 2024, la puntata della precedente stagione del programma di Francesca Fagnani aveva coinvolto 1.815.000 spettatori con uno share del 10.4%. Un calo non da poco per uno dei programmi di punta di Rai 2, resta però da dire che nonostante il calo di ascolti tv l’attenzione che il format creato intorno a sé e tale da far impallidire programmi che registrano numeri molto più alti.

Belve, prima puntata: la toccante intervista a Mara Venier

Toccante l’intervista rilasciata dalla signora della domenica Mara Venier. L’amata conduttrice, osservando una foto che la ritrae giovanissima sulla copertina di una rivista, dichiara: “Povera me, era un periodo terribile. Mi faccio una tenerezza infinita ripensando a me giovane”. La conduttrice del salotto domenicale per eccellenza racconta di una violenza subita da giovanissima, un momento che l’ha segnata fortemente per tutta la sua vita.

Parlando poi di carriera, la Venier rispondendo alla domanda della Fagnani su chi potrebbe essere il suo erede a Domenica in dice: “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘Pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.

Ricordando di quando è stata rimossa dalla conduzione del suo storico programma Mara dice: “In quei periodi non ho mai guardato Domenica In. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza. Sono stata un po’ umiliata. Posso dire però chi mi ha dato una mano in quei momenti: Maria De Filippi. Non posso dimenticare le telefonate che mi ha fatto Maria mentre ero a Mestre con mia madre in ospedale”.