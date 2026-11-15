Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 14 novembre 2026
Nel pomeriggio di Rai1, Bar Centrale apre la fascia pomeridiana con 1.489.000 spettatori e il 12,9% di share. A seguire, Il Paradiso delle Signore raccoglie 1.061.000 spettatori, pari all’11%. Numeri che testimoniano una buona tenuta per la programmazione della rete pubblica, anche se la concorrenza di Canale5 riesce a ottenere risultati più elevati.
Su Rai1, A Sua Immagine registra 732.000 spettatori (8%) nella prima parte e 720.000 spettatori (8%) nella seconda. Dopo il TG1, seguito da 923.000 spettatori con il 9,9%, arriva l’appuntamento con Ciao Maschio. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo ottiene 1.214.000 spettatori (11,8%) nella prima parte, per poi crescere nella seconda, raggiungendo 1.590.000 spettatori e il 14% di share.
Sul fronte Mediaset, Canale5 parte con Beautiful, che conquista 1.980.000 spettatori e il 15,5% di share. A seguire, Amici si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo, ottenendo 2.270.000 spettatori e un importante 20,8%. Ottimo risultato anche per Forbidden Fruit, che raccoglie 1.805.000 spettatori con il 19,4%.
A chiudere il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset è Verissimo, che mantiene risultati particolarmente positivi. La prima parte del programma condotto da Silvia Toffanin intrattiene 1.892.000 spettatori con il 20,1% di share. La seconda parte, intitolata Verissimo – Giri di Valzer, registra invece 1.996.000 spettatori e il 18,7%. I Saluti di Verissimo raggiungono infine 2.014.000 spettatori, pari al 17,7%.
Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera
La sfida del preserale vede una vittoria piuttosto netta di Rai1. L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 3.004.000 spettatori, raggiungendo il 22,4% di share. La situazione migliora ulteriormente con il gioco condotto da Marco Liorni: L’Eredità registra infatti 4.006.000 spettatori e il 26%, confermandosi uno degli appuntamenti più solidi del palinsesto della rete pubblica.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ottiene 1.784.000 spettatori con il 14,5% di share. La puntata vera e propria raggiunge invece 2.266.000 spettatori, pari al 15,6%. Nonostante la crescita rispetto alla fase iniziale, il programma non riesce ad avvicinarsi ai risultati ottenuti dal competitor di Rai1.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell’access prime time, la sfida tra Rai1 e Canale5 continua a regalare numeri importanti. Su Rai1, Affari Tuoi conquista 4.053.000 spettatori, raggiungendo il 23,4% di share. Il programma si conferma particolarmente competitivo e riesce a superare la proposta della rete concorrente.
Su Canale5, la serata si apre con Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 3.056.000 spettatori con il 17,8% di share. Successivamente, La Ruota della Fortuna registra 3.625.000 spettatori e il 20,9%, ottenendo un risultato significativo, pur rimanendo alle spalle del programma di Rai1.