Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.
Dati Auditel e ascolti tv di Amici, Domenica In e Verissimo – 11 ottobre 2026
È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 11 ottobre 2026.
Ascolti tv Amici, Domenica In, Verissimo
Nel pomeriggio di domenica, la sfida tra Rai1 e Canale5 si gioca soprattutto tra i programmi di intrattenimento e gli appuntamenti più seguiti del weekend.
Su Rai1, dopo la presentazione che raccoglie 1.873.000 spettatori con il 14,6%, Domenica In, condotto da Mara Venier, ottiene 1.887.000 spettatori nella prima parte, pari al 15,9% di share, mentre la seconda parte raggiunge 1.567.000 spettatori con il 14,3%. Per I Saluti di Mara, il pubblico è di 1.384.000 spettatori, con uno share del 14,3%.
A seguire, Da Noi… a Ruota Libera accompagna il pubblico del pomeriggio di Rai1 con 1.438.000 spettatori e il 13,8% di share.
Su Canale5, l’attenzione si sposta su Amici. La prima puntata della nuova stagione del talent show condotto magistralmente da Maria De Filippi, conquista 2.650.000 spettatori, raggiungendo il 22,6% di share e confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della fascia pomeridiana.
Buoni risultati anche per Verissimo. La prima parte del programma condotto da Silvia Toffanin registra 2.206.000 spettatori, pari al 23,1% di share. Nella seconda parte, intitolata Giri di Valzer, il programma ottiene 1.933.000 spettatori con il 18,5%. I saluti finali raccolgono invece 1.760.000 spettatori, con uno share del 15,5%.
Share della fascia del Preserale
Nel preserale su Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente parte da 2.638.000 spettatori, raggiungendo il 20% di share. Con il segmento successivo di Reazione a Catena, il pubblico cresce fino a 3.756.000 spettatori, pari al 23,8% di share.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.622.000 spettatori, con il 13,5% di share. La puntata vera e propria di Caduta Libera sale poi a 2.074.000 spettatori, pari al 14,1%.
Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time
Nell’Access Prime Time su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 4.357.000 spettatori, raggiungendo il 23,9% di share. Il programma si conferma così un appuntamento di rilievo nella fascia che precede la prima serata.
Su Canale5, la serata si apre con Gira La Ruota della Fortuna, che raccoglie 3.629.000 spettatori con il 20% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ottiene 4.292.000 spettatori, pari al 23,6% di share.