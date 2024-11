Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai 2 del 24 novembre 2024

Prima di analizzare gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio, riportiamo di seguito i dati Auditel relativi al programma in onda su Raidue dal titolo Citofonare Rai2. Il format condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha registrato nella prima parte 498.000 telespettatori, share 7.20%, e nella seconda 585.000, 6.14%.

Analizziamo ora gli ascolti dei programmi del pomeriggio, partendo da quelli in onda su Raiuno. Preceduta dall’edizione di TG1 Libri (3.507.000 – 25.62%), Domenica In, con Mara Venier, dopo la presentazione (2.088.000 – 15.56%), colleziona 2.307.000 spettatori con il 18.01% nella prima parte, 1.893.000 spettatori con il 15.15% nella seconda parte e 1.564.000 spettatori con l’11.77 nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

A seguire, dopo il TG1 (1.413.000 – 10.3%), Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini, è scelto da 1.602.000 spettatori con il 10.61%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.114.000 – 15.19%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.846.000 spettatori pari al 22.18%.

A seguire Verissimo, condotto da Silvia Toffanin intrattiene 2.087.000 spettatori pari al 16.42% nella prima parte e 2.018.000 spettatori pari al 13.57% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 458.000 spettatori pari al 3.45% e Bellissima Italia 351.000 spettatori pari al 2.78%. A seguire la finale di Coppa Davis – Italia-Olanda, in onda dalle 16:04 alle 19:44, incolla davanti al video 3.839.000 spettatori pari al 25.02% (il match di Berrettini a 3.115.000 e il 23.58%, il match di Sinner a 4.467.000 e il 25.98%); pre e post gara a 3.621.000 spettatori pari al 19.33%.

Su Italia1, dopo E-Planet (392.000 – 2.91%), Dragon – La storia di Bruce Lee raccoglie 376.000 spettatori (2.96%), mentre Forever è visto da 383.000 spettatori (2.65%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.795.000 spettatori (13.26%), mentre In Mezz’Ora è visto da 876.000 spettatori (6.77%) e 705.000 spettatori (5.7%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire Rebus conquista 480.000 spettatori (3.68%), mentre Kilimangiaro è seguito da 719.000 spettatori (5.02%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.017.000 spettatori (6.31%) nella seconda parte.

Su Rete4 Uomo bianco, va’ col tuo dio! ha convinto 292.000 spettatori con il 2.31%, mentre La grande sparatoria è scelto da 501.000 spettatori con il 3.32%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 446.000 spettatori pari al 3.5% e La7 Doc – Pompei Sommersa interessa 306.000 spettatori pari al 2.27%.