Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 18 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Amici, Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 18 ottobre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 18 ottobre 2026.

Ascolti tv Amici, Domenica In, Verissimo

Su Rai1, il pomeriggio si apre con TG1 Libri, che registra 3.444.000 spettatori con il 27,1% di share. La presentazione di Domenica In raccoglie invece 2.014.000 spettatori, pari al 16,4%. Il programma condotto da Mara Venier ottiene 2.039.000 spettatori nella prima parte, con il 17,9% di share, mentre la seconda parte raggiunge 1.719.000 spettatori con il 17,5%. I Saluti di Mara chiudono a quota 1.464.000 spettatori e il 15,8%. A seguire, Da Noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, intrattiene 1.636.000 spettatori, pari al 16% di share.

Su Canale 5, dopo L’Arca di Noè, che totalizza 1.984.000 spettatori con il 15,3%, è Amici di Maria de Filippi a conquistare l’attenzione del pubblico. Il talent show condotto da Maria De Filippi raggiunge 2.720.000 spettatori, pari al 23,6% di share, superando il risultato della prima parte di Domenica In.

A seguire, Verissimo mantiene buoni ascolti: la prima parte del talk show condotto da Silvia Toffanin raccoglie 1.948.000 spettatori con il 20,8% di share. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer, si attesta invece a 1.782.000 spettatori e il 17,6%. I Saluti finali registrano 1.646.000 spettatori, con il 14,2%.

Share della fascia del Preserale

Nel preserale è Rai1 a prevalere nella sfida tra i game show. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente parte da 2.731.000 spettatori, raggiungendo il 20,2% di share. La puntata vera e propria cresce ulteriormente e arriva a 3.576.000 spettatori, pari al 22,4%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.574.000 spettatori con il 12,6% di share. Il programma prosegue poi con 2.077.000 spettatori e il 14%, senza riuscire a raggiungere i risultati ottenuti dal concorrente di Rai1.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

La sfida dell’access prime time si chiude con un risultato positivo per Canale 5. Su Rai1, il TG1 – Edizione Più che Straordinaria raccoglie 4.826.000 spettatori, pari al 26,3% di share. Successivamente, Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, totalizza 4.061.000 spettatori con il 22%.

Su Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna si porta a 3.370.000 spettatori, con il 18,4% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna cresce fino a raggiungere 4.352.000 spettatori e il 23,6%, superando Affari Tuoi sia in termini di pubblico sia di share. Il game show condotto da Gerry Scotti si conferma così competitivo nella fascia che precede la prima serata, chiudendo davanti al programma di Rai1 nella consueta sfida tra le due reti.