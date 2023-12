Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 10 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 10 dicembre 2023: Maria De Filippi vs Mara Venier

Su Rai1, preceduta da una presentazione (2.572.000 – 17.9%), Domenica In ha intrattenuto 2.845.000 spettatori pari ad uno share del 21.3% nella prima parte, 2.318.000 spettatori pari ad uno share del 19.4% nella seconda parte e 2.008.000 spettatori pari ad uno share del 16.8% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 1.927.000 individui pari al 14.3%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.915.000 spettatori con il 18.9%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.254.000 spettatori (24.7%). Verissimo ha convinto 2.567.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.465.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha convinto 594.000 spettatori pari al 4.2% mentre Origini ha conquistato 388.000 spettatori pari al 3%. Il Pattinaggio di Figura – Finali Gran Prix di Pechino: Gala segna 278.000 spettatori con il 2.3% mentre la prima parte delle Finali degli Europei di Nuoto in Vasca Corta raccoglie 537.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 437.000 spettatori (3%) mentre Wild Wild West ha interessato 413.000 spettatori (3.3%). Magnum P.I. ottiene 387.000 spettatori (3.1%) e Due Uomini e 1/2 sigla 300.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 In Mezz’Ora ha ottenuto 720.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 603.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Rebus registra 667.000 spettatori con il 5.6%. Kilimangiaro ha raccolto 748.000 spettatori con il 6% nella presentazione, 979.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.257.000 spettatori con l’8.8% nella seconda parte.

Rete4 Pensa In Grande ha registrato 270.000 spettatori (2%) mentre La Strada a Spirale ha collezionato 344.000 spettatori con il 2.7%.

Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha coinvolto 240.000 spettatori (1.7%). Il film Anna and the King è la scelta di 217.000 spettatori (1.8%).

Su Tv8 Sotto il Cielo del Natale appassiona 337.000 spettatori con il 2.4% mentre Un Amore sotto al Vischio raccoglie 532.000 spettatori con il 4.4%. A seguire L’Albero dei Desideri incolla davanti al video 510.000 spettatori (share del 3.8%).

Sul Nove Michael Jackson – L’Uomo allo Specchio segna 123.000 spettatori (0.9%) mentre Little Big Italy in replica sigla 162.000 spettatori (1.4%). L’incontro di Basket – LBA Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna appassiona 130.000 individui pari allo 0.9%.

Ascolto Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 297.000 spettatori con il 3.6% nella prima parte e 659.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte.

Ti potrebbe interessare: