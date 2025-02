Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 16 febbraio 2025

Su Rai1, preceduta dalla presentazione (4.629.000 – 32.4%), Domenica In – Speciale Sanremo colleziona 5.580.000 spettatori con il 41.2% nella prima parte, 5.543.000 spettatori con il 44% nella seconda parte e 5.323.000 spettatori con il 34.4% nella terza parte.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.259.000 – 15.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.178.000 spettatori pari al 15.9%. A seguire Verissimo intrattiene 1.472.000 spettatori pari all’11.7% nella prima parte, 1.549.000 spettatori pari all’11.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.452.000 spettatori pari al 9.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Paesi che Vai totalizza 370.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire gli Europei di Ciclismo su Pista incollano davanti al video 223.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1, dopo E-Planet (410.000 – 2.9%), Waterworld raccoglie 381.000 spettatori (2.9%), mentre The Equalizer è visto da 260.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.066.000 spettatori (14.3%), mentre NewsRoom Reloaded è visto da 636.000 spettatori (4.8%).

A seguire Rebus Speciale conquista 480.000 spettatori (3.8%), mentre Kilimangiaro Explorer è seguito da 725.000 spettatori (5.6%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.152.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte. Su Rete4 I tre giorni del Condor ha convinto 329.000 spettatori con il 2.5% e Pistole calde a Tucson 482.000 spettatori con il 3.5%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 267.000 spettatori pari al 2%, mentre La7 Doc – La Grande Muraglia Cinese interessa 224.000 spettatori pari all’1.8% e Indovina chi viene a cena? è visto da 223.000 spettatori pari all’1.4%.

Su Tv8 Segreti tra le mura coinvolge 215.000 spettatori (1.5%), Un weekend sulla neve 217.000 spettatori (1.7%) e Più dolce del cioccolato 245.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 205.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. A seguire la partita di LBA conquista 93.000 spettatori (0.6%).