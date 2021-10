Anche ieri, sabato 23 ottobre 2021, sono andati in onda come di consueto i programmi tv che caratterizzano il sabato pomeriggio degli italiani. Scene da un matrimonio e Verissimo su Canale 5, mentre su Rai3 è andato in scena il consueto appuntamento con Tv Talk. Un’attenzione particolare merita invece il programma di Rai2 dal titolo Dolce Quiz con Alessandro Greco, che va in onda alle 12.00. Andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv del pomeriggio di ieri.

Auditel della seconda puntata di “Dolce quiz” su Rai 2

Dolce Quiz, programma tv condotto da Alessandro Greco andato in onda con la seconda puntata alle 12.00, ieri ha conquistato una media di 389.000 con uno share del 3.9%. La prima puntata ebbe un seguito di 679.000 spettatori con uno share pari al 6.95%.

Ascolti tv Rai: “Tv Talk”, “Linea Blu”, “Tv7″, ” A Sua immagine” e “Speciale Italia Sì: Si Riparte”

Su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Massimo Bernardini: Tv Talk, la puntata di ieri ha avuto un seguito di 925.000 spettatori con il 7.9% (presentazione a 935.000 e il 7.1%). La scorsa settimana i telespettatori che hanno seguito il programma erano 855.000 con uno share del 7.33%.

Su Rai1 Linea Blu ha ottenuto un seguito di 1.907.000 spettatori 13.3%., Tv7 è visto da 1.012.000 spettatori 8.7%. e A Sua Immagine ha tenuto compagnia a 679.000 spettatori con il 6.1%. (ultima parte a 757.000 il 7%.). A seguire, lo Speciale Italia Sì!: Si Riparte è visto da 1.014.000 spettatori 9.23% nella prima parte. la seconda parte è stata vista da ben 1.341.000 spettatori con uno share del’11.19%.

Dati Auditel di Canale 5: “Scene da un Matrimonio”, “Love is in the Air” e “Verissimo”

Su Canale 5, Anna Tatangelo ancora una volta ci regala grandi emozioni con Scene da un Matrimonio, che conquista ben 1.811.000 spettatori con uno share del 13.40%. La scorsa puntata è stata vista da ben 1.638.000 spettatori, ottenendo uno share del 12.06%. La soap Love is in the Air conferma ancora una volta il suo successo con 1.696.000 spettatori e uno share del 14.90%

Sempre su Canale 5, Silvia Toffanin con il suo Verissimo ottiene un seguito di 2.037.000 spettatori conquistando il 18.70% di share nella prima parte del programma. Sono ben 2.159.000 gli spettatori che si interessano alla seconda parte del programma con il 17.90% di share. La scorsa settimana Verissimo è stato visto da 1.849.000 spettatori con il 17%. Verissimo – Giri di Valzer ha avuto un seguito di 1.949.000 (15.61%).