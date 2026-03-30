Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di “Domenica In”, “Da noi a Ruota Libera” e Verissimo del 29 marzo 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 29 marzo 2026.

Ascolti tv Domenica In e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione che ha raccolto 2.237.000 spettatori pari al 17,6% di share, Domenica In si conferma protagonista del pomeriggio domenicale con ottimi ascolti.

La prima parte del programma, in onda dalle 14:41 alle 15:20, ha registrato 2.291.000 spettatori con il 18,9% di share, mentre la seconda parte, trasmessa dalle 15:24 alle 16:48, ha totalizzato 1.844.000 spettatori con il 17,5%.

Il segmento finale, “I Saluti di Mara”, ha mantenuto un buon seguito con 1.666.000 spettatori e il 17,3% di share, segno di una forte fidelizzazione del pubblico fino alla chiusura della trasmissione.

A seguire, Da Noi… a Ruota Libera è stato scelto da 1.639.000 spettatori con il 16,1% di share, confermando la solidità del pomeriggio di Rai1 in termini di ascolti TV.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè, che registra 2.075.000 spettatori con il 15,3% di share, prosegue il pomeriggio dedicato alle soap opera e all’intrattenimento. Beautiful conquista 1.758.000 spettatori pari al 13,8%, mentre Forbidden Fruit sale a 1.811.000 spettatori con il 14,8% di share. Subito dopo, La Forza di una Donna mantiene stabile l’ascolto con 1.812.000 spettatori e il 15,9%.

A seguire spazio a Verissimo, che intrattiene 1.686.000 spettatori con il 17% di share nella prima parte, in onda dalle 16:00 alle 17:03. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer e trasmessa dalle 17:06 alle 18:25, registra 1.652.000 spettatori con il 16,7% di share, mentre il segmento finale dei saluti si attesta a 1.551.000 spettatori con il 14%.

Gli ascolti sulle altre Reti

Su Rai2, dopo Green Lovers (492.000 spettatori – 3,9%), la serie Weiss & Morales registra ascolti contenuti: il primo episodio è seguito da 246.000 spettatori pari al 2,1%, mentre il secondo sale a 340.000 spettatori con il 3,5%.

Su Italia1, dopo E-Planet (401.000 spettatori – 3,1%), Dr. House – Medical Division raccoglie 322.000 spettatori (2,6%) nel primo episodio e 344.000 spettatori (3%) nel secondo. A seguire, Cold Case – Delitti Irrisolti cresce nel corso della messa in onda con 366.000 spettatori (3,7%) nel primo episodio e 460.000 spettatori (4,8%) nel secondo.

Su Rai3, il TGR informa 2.060.000 spettatori con il 15,8% di share. In Mezz’Ora ottiene 1.276.000 spettatori (10,3%) nella prima parte e 910.000 spettatori (8,4%) nella seconda parte denominata Newsroom. Successivamente, dopo la presentazione (663.000 spettatori – 6,9%), Kilimangiaro conquista 760.000 spettatori (7,9%) nella prima parte Il Grande Viaggio e cresce a 1.045.000 spettatori (9,6%) nella seconda parte.

Su Rete4, Colombo è seguito da 503.000 spettatori con il 4,1%, mentre TG4 Diario della Domenica segna 336.000 spettatori con il 3,2%. A seguire, il film Ammazzali tutti e torna solo totalizza 402.000 spettatori con il 3,9%.

Su La7, La Giusta Distanza è visto da 291.000 spettatori pari al 2,5%, mentre Il caso Epstein – Il racconto continua sale a 324.000 spettatori con il 3,3%. A seguire, Pelè registra 356.000 spettatori con il 3,2%.

Su Tv8, il Gran Premio di Formula 1 conquista 1.634.000 spettatori con il 13,6% di share, risultando tra gli eventi più seguiti del pomeriggio. A seguire, la gara di Superbike ottiene 436.000 spettatori (4,5%), mentre 4 Ristoranti raccoglie 338.000 spettatori (3,2%).

Sul Nove, dopo la presentazione (183.000 spettatori – 1,4%), Only Fun – Comico Show intrattiene 271.000 spettatori con il 2,3%, mentre Little Big Italy è visto da 281.000 spettatori con il 2,9%.

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 2.597.000 spettatori pari al 20,3% di share, mentre L’Eredità cresce fino a 3.905.000 spettatori con il 25,3%, confermandosi leader dell’access prime time.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.599.000 spettatori (13,5%), mentre Caduta Libera sale a 2.135.000 spettatori con il 14,8%, mantenendo una buona tenuta ma restando distante dalla concorrenza Rai.

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (227.000 spettatori – 2%), la serie F.B.I. registra 299.000 spettatori con il 2,2% nel primo episodio e 394.000 spettatori con il 2,3% nel secondo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 403.000 spettatori (3,1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 484.000 spettatori con il 3%.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.067.000 spettatori con il 13,2% di share, seguite da Blob, che raccoglie 817.000 spettatori con il 4,5%.

Su Rete4 La Promessa interessa 891.000 spettatori con il 5,2%, confermandosi tra i titoli più seguiti della rete.

Su La7 Barbero Risponde totalizza 177.000 spettatori pari all’1,2%.

Su Tv8 il Gran Premio di Moto3 conquista 371.000 spettatori con il 2,1%.

Sul Nove, dopo Little Big Italy (422.000 spettatori – 3,6%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 588.000 spettatori pari al 3,6%.