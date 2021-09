Dopo lo scontro televisivo in termini di ascolti della scorsa settimana, anche la giornata di ieri, domenica 26 settembre 2021 ha visto sfidarsi le due grandi “Regine” della televisione italiana: Maria De Filippi e Mara Venier. Su Canale 5 il talent Amici, per la seconda volta in questa stagione televisiva, è andato in onda di domenica, proprio mentre su Rai 1 andava in onda Domenica In. La scorsa settimana i dati Auditel hanno premiato “Queen Mary” e la sua scuola di giovani talenti. Ma vediamo come sono andati i dati Auditel di Amici e Domenica In questa settimana. Chi avrà vinto la lotta agli ascolti tra Maria De Filippi e Mara Venier?

Auditel, Amici e Domenica In: come sono andati gli ascolti del 26 settembre?

Una lotta all’ultimo telespettatore e all’ultima percentuale di share quella tra i due programmi tv. Come detto precedentemente la scorsa settimana, una sfida tra due amiche e non due rivali: Maria De Filippi e Mara Venier. Ecco di seguito gli ascolti di ieri delle due primedonne della domenica pomeriggio in tv.

Ascolti Domenica In – Mara Venier

Su Rai1, ieri domenica 26 settembre 2021, Mara Venier con la sua Domenica In ha conquistato 2.219.000 spettatori con uno share del 14% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 1.856.000 spettatori con 13.2% di share.

DOMENICA IN SCORSA SETTIMANA



Prima parte: 2.174000 spettatori, con uno share del 14.43%.



spettatori, con uno share del Seconda Parte: 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 14.71%.



spettatori pari ad uno share del I Saluti di Mara: 1.595.000 con uno share del 13.07%.

Dati Auditel Amici – Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi si conferma ancora una volta una garanzia per le reti Mediaset. La seconda puntata domenicale di ieri è stata seguita da 2.467.000 spettatori con il 16.5% di share.

AMICI SCORSA SETTIMANA



La prima puntata di stagione di Amici in onda domenica scorsa: 2.782.000 spettatori con uno share del 19.54%.

I dati Auditel degli altri programmi della domenica pomeriggio

Di seguito vi proponiamo i dati Auditel in merito agli ascolti degli altri programmi della domenica pomeriggio.

Anche la puntata domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin non delude con i suoi 2.312.000 spettatori e il 18% di share. Verissimo – Giri di Valzer ha avuto un seguito questa settimana di 2.185.000 con il 15.8% di share.

Dopo Domenica In, su Raiuno va in onda Da Noi… A Ruota Libera che questa domenica segna l’11.9% di share con un seguito di 1.606.000 spettatori.