Claudio Baglioni arriva in tv con il suo ultimo show “aTuttoCuore“, lo spettacolare concerto tramesso in prima serata su Rai1. Un appuntamento speciale nel giorno di San Valentino, il giorno dedicato all’Amore e agli innamorati. Quale occasione migliore che festeggiarlo con le canzoni di Baglioni?

aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni in tv su Rai1: orario e anticipazioni

Mercoledì 14 febbraio 2024, nel giorno di San Valentino, dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai1 con “aTuttoCuore“, l’opera show più spettacolare ed epica di Claudio Baglioni. Un concerto-evento diretto dal regista Duccio Forzano con la direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini e la produzione di FriendsTv. “aTuttoCuore” è uno show in cui energia e passione si uniscono per creare un’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, ma anche performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali. Un show epocale quello di Baglioni che per i suoi concerti d’addio ha scelto di puntare sulle grandi emozioni, ma anche sulla bellezza. La musica è l’indiscussa protagonista con 38 canzoni senza tempo in scaletta; 38 brani che racconta la carriera di Baglioni, ma anche la storia del nostro paese.

Non solo, ogni canzone è accompagnata da una coreografia speciale arricchite da 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live. Sul palcoscenico, insieme a Baglioni, ballerini, 21 polistrumentisti e 80 performers. Uno show epocale dove la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro.

aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta completa di aTuttoCuore, lo show evento di Claudio Baglioni trasmesso in prima serata su Rai1:

LE VIE DEI COLORI

E TU COME STAI

DAGLI IL VIA

ACQUA DALLA LUNA

CON TUTTO L’AMORE CHE POSSO

QUANTE VOLTE

UN PO’ DI PIÙ

GLI ANNI PIÙ BELLI

DOMANI MAI

QUANTO TI VOGLIO

FAMMI ANDAR VIA

NIENTE PIÙ

E ADESSO LA PUBBLICITÀ

NOTTI

MAL D’AMORE

W L’INGHILTERRA

MED AC Sono Io/Cuore D’aliante/Uomo Di Varie Età

RAGAZZE DELL’EST

UOMINI PERSI

NOI NO

MED EL Amori In Corso/Un Giorno Nuovo/Con Voi

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE

DODICI NOTE

IO SONO QUI

MED SY Amore Bello/Solo/Sabato Pomeriggio

PORTA PORTESE

AVRAI

IO ME NE ANDREI

MILLE GIORNI DI TE E DI ME

VIA

E TU

STRADA FACENDO

LA VITA È ADESSO

POSTER andare lontano

CHI C’È IN ASCOLTO (BUONAFORTUNA)