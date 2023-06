Chi non ricorda il film thriller-erotico “Attrazione Fatale?” Un cult degli anni Ottanta che ha avuto come protagonisti Michael Douglas e Glenn Close. La pellicola è uscita nel 1987 firmata dalla regia di Adrian Lyne. Il 24 febbraio del 2021 la piattaforma Paramount+ annuncia che avrebbe prodotto una selezione di reboot, tra cui Attrazione Fatale. Vediamo di scoprire meglio di cosa si tratta: la trama, gli interpreti e il numero puntate.

Attrazione Fatale, la serie tv di Paramount+ tratta dal film cult degli anni Ottanta

Il flirt extraconiugale di un avvocato di successo si trasforma in un incubo per lui e la sua famiglia. Dan Gallagher a cui presta il volto Joshua Jackson è un avvocato felicemente sposato e con una figlia. Un fine settimana in cui la sua famiglia è assente, Dan ha un’avventura con l’editore Alex Forrest interpretato da Lizzy Caplain. Sebbene entrambi fossero d’accordo che si sarebbe trattato di un’avventura occasionale, Alex diventa ossessionata e inizia a perseguitare sia lui che la sua famiglia.

Attrazione Fatale è una serie tv thriller-erotica con risvolti psicologici, prodotta da Paramount Pictures. La serie si basa sull’omonimo film cult del 1987, diretto da Adrian Lyne. Alexandra Cunningham è la sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie. “Attrazione Fatale” è in streaming su Discovery Plus, Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Paramount Plus Apple TV Channel ed è uscita il 1° maggio 2023.

Attrazione Fatale: trama, cast e regia

Alla regia della Serie tv troviamo Silver Tree, che ha diretto anche episodi di Shameless, You e Dead to Me – Amiche per la morte. La serie tocca dei punti estremamente delicati come: l’infedeltà, i valori patriarcali e la salute mentale.

Lizzy Caplan interpreta Alex Forrest, riprendendo il ruolo iconico originariamente interpretato da Glenn Close nel film. Joshua Jackson è Dan Gallagher, che fu il ruolo di Michael Douglas nell’originale. Amanda Peet interpreta la parte della moglie di Dan, Beth Gallagher, che nel film era di Anne Archer. Tra marzo e aprile 2023, Attrazione Fatale è stata annunciata in anteprima al Festival Internazionale delle Serie di Cannes (Canneseries).

Le differenze tra il film cult del 1987 e la serie tv di oggi

A differenza del film che si conclude con la morte di Alex, uccisa d Beth – moglie di Dan – per legittima difesa, nella serie tv invece, Alex muore per mano di uno sconosciuto. Tuttavia, Dan in aula ammette di essere stato lui ad ucciderla per un patteggiamento della pena. L’uomo dopo un po’ di tempo ottiene la libertà vigilata e cerca di recuperare il rapporto con la figlia, confessandole che è stato costretto a mentire, ma che in realtà lui non ha ucciso nessuno.

Chi ha ucciso dunque Alex?

La figlia sta scrivendo un romanzo sulla vicenda, e decide di credere al padre. Studia ogni minimo particolare della personalità della donna e si apprende così, che Alex, non era una sgualdrina psicopatica sfascia famiglie, ma una donna gravemente malata di mente, le cui fragilità vengono acuite dal comportamento superficiale ed egoista di Dan. L’avvocato di successo, non si rende minimamente conto delle difficoltà relazionali di Alex e ne approfitta senza un minimo di coscienza e senso di responsabilità.

Attrazione Fatale il cast e i personaggi della serie tv firmata Paramount+