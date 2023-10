Riuscite ad immaginare con quali occhi un cane guardi il mondo che lo circonda? Ci hanno provato, e con risultati discreti, gli autori di Attraverso i miei occhi, un film del 2019 diretto da Simon Curtis.

Nella pellicola, una volta tanto, il protagonista è un bel Golden Retriever, che pensa, ascolta, guarda la televisione e si relaziona proprio come facciamo noi umani (ma con maggiore simpatia!). Se siete curiosi di conoscere Enzo, l’amico a quattro zampe di cui stiamo parlando, l’appuntamento è per la prima serata di Martedì 31 Ottobre su Canale 5. Intanto scoprite con noi le curiosità più interessanti a riguardo.

Attraverso i miei occhi: la trama in breve e il cast

Attraverso i miei occhi è la storia del pilota di Formula 1 Danny raccontata dal suo fedele cane Enzo. Il feeling che li lega è incredibile, così come la loro amicizia. L’animale ha appreso tutto il possibile dal padrone che, a sua volta, può contare sul bellissimo Golden Retriever in qualsiasi circostanza. Enzo gli sta vicino nei momenti felici come in quelli drammatici, compresa la malattia, spingendolo a non arrendersi e a combattere sempre.

Un film che commuove e che ha per protagonisti nei ruoli principali Amanda Seyfried e Milo Ventimiglia, affiancati da, fra gli altri, Kevin Costner, Gary Cole, Gigi Proietti, Kathy Baker, McKinley Belcher III e Martin Donovan.

Le curiosità sul film

Attraverso i miei occhi è un film drammatico del 2019 diretto da Simon Curtis. Queste sono alcune curiosità sul suo conto: