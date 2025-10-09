Rai3 celebra la piacere della lettura con “Attenti al libro“, il nuovo format firmato Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini. Una serata speciale con la partecipazione di tantissimi ospiti tutti accumunati dalla grande passione ed amore per la scrittura.

Attenti al libro stasera su Rai3: le anticipazioni

Oggi, giovedì 9 ottobre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con Attenti al libro, il nuovo format presentato da Francesca Fialdini che celebra il piacere della lettura in modo originale, leggero e sorprendente. Un appuntamento pensato per riportare i libri al centro della conversazione culturale con la brillante conduzione e la curiosità intellettuale che da sempre contraddistinguono la Fialdini. Una serata evento in cui la lettura viene raccontata e condivisa con i telespettatori e con il pubblico presente come un gioco, ma anche anche come un dialogo e spettacolo. Durante la puntata non mancheranno momenti di leggerezza e curiosità, come le divertenti “categorie letterarie”: dal “miglior libro da regalare a chi non si conosce bene” a “meglio il libro o meglio il film”?, fino al “miglior libro da portare in un reality”.

A presentare la serata – evento è Francesca Fialdini che per l’occasione potrà contare sulla presenza di insolito e ironico “coro greco” che commenterà le scelte e gli aneddoti degli ospiti. Non solo, nel corso della puntata non mancheranno momenti di grande intensità come l’omaggio a Stefano Benni, una suggestiva sfida tra Camilleri e Simenon fino ad un ricordo commosso a Michela Murgia.

Giovedì 9 ottobre in prima serata su #Rai3, @francifialdini conduce #AttentiAllibro. Artisti, scrittori, cantanti, personalità del mondo della cultura, hanno accettato di portare in scena il proprio rapporto con i libri e con la lettura.

Un programma di @RaiCultura. pic.twitter.com/FuLIFbmnT6 — Rai3 (@RaiTre) October 8, 2025

Attenti al libro, ospiti di oggi: giovedì 9 ottobre 2025 su Rai3

Ma passiamo agli ospiti di “Attenti al libro”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai3. Durante la serata spazio ai “riassunti d’autore” interpretati da Carla Signoris, Lucia Mascino, Cristiana Capotondi, Ema Stokholma e Veronica Pivetti. E ancora in studio ci saranno artisti, scrittori, cantanti e personaggi famosi della cultura italiana, tutti uniti da un amore autentico per la lettura. Tra questi ci sono: Ambra Angiolini, Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentili, Umberto Orsini, Ernia, Enzo Iacchetti, Alba Rohrwacher, Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari e Maurizio De Giovanni. Ognuno di loro racconterà e condividerà con il pubblico il proprio rapporto personale con i libri.

Attenti al libro è un programma ideato da Francesca Fialdini, Pietro Galeotti, Massimo Martelli, Marco Verdura e Rossella Rizzi, con il coordinamento editoriale di Rai Felice Cappa. Una produzione Rai Cultura e Ruvido Produzioni, con scenografia di Maurizio Zecchin, produzione esecutiva di Michela Valeria Di Blasi e cura editoriale di Antonella Vecchiariello. Capo progetto Rai Luisa Pistacchio. La regia è affidata a Cristian Biondani.