Se amate i film di fantascienza con venature thriller ed evidente tendenza a sconfinare nel genere catastrofico, quasi certamente vi piacerà Attacco glaciale, pellicola del 2010 diretta da Brian Trenchard-Smith.

Tanta azione, buon livello di sorpresa, giusta suspense e buona recitazione per un’opera di livello non eccelso in realtà, dedicata agli appassionati del genere. L’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 17 Agosto su Tv8: di seguito le curiosità più interessanti.

Attacco glaciale: la trama in breve e il cast

A causa di una eclissi solare la Terra viene sconvolta da una potente tempesta di ghiaccio. Il fisico e meteorologo Jake Tate si accorge che da un buco nell’ozono filtra aria pericolosa che finisce per investire il nostro pianeta, che rischia di essere interamente inghiottito dal ghiaccio.

Per quanto riguarda il cast, fra gli interpreti principali ci sono Michael Shanks, Alexandra Davies, Saskia Hampele, Indiana Evans, Robert Mammone e Bruce Davison.

Le curiosità sul film

Attacco glaciale è una co-produzione Australia/Canada di genere fantascienza/thriller/catastrofico. Ecco alcune curiosità sul suo conto: