Attacco al potere, film da vedere stasera in tv su Nove

Che film vedere stasera in tv? Vi consigliamo un’avventura adrenalinica nel cuore pulsante della Casa Bianca. Torna in tv il grande successo di Attacco al potere, film del 2013 diretto da Antonie Fuqua e con un immortale Gerald Butler. Primo capitolo di una trilogia che miscela l’azione ai temi della politica, Attacco al potere – titolo italiano per Olympus Has Fallen – arriva su Nove a partire dalle 21:35 per una serata all’insegna del puro action. Successo di pubblico ma non tanto di critica, il film ha consacrato la stella di Butler come divo dei film di intrattenimento.

Film da vedere stasera: attacco al potere, di cosa parla il film. La trama

Durante la Vigila di Natale, il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Ekhart) resta coinvolto in un drammatico incidente d’auto in cui perde sua moglie. La colpa ricade su Mike Banning (Gerard Butler), uno degli agenti della scorta e molto vicino alla famiglia del Presidente. Sollevato dal suo incarico, l’ex agente si ritrova dietro la scrivania del Ministero del Tesoro.

Fino a quando, durante un summit tra il Primo ministro della Corea nella Casa Bianca, lo studio Ovale viene crivellato di colpi da un elicottero. Tutta la città viene sconvolta da un terribile attentato terroristico. Salvare il Presidente è l’unica soluzione e l’unico che può farlo è proprio l’ex agente di scorta, che vuole reintegrare il suo nome e salvare la nazione dal tracollo.

Attacco al potere, recensione e curiosità: la trilogia fanta-politica con Gerard Butler

È un film disimpegnato che racconta una storia sagace e accattivante, dove a trionfare sono i buoni sentimenti. Miscela sia la (fanta) politica che l’action puro e sfrenato, mostrando tutta la prodezza di Gerard Blutler, qui indiscusso protagonista nel ruolo di un uomo disposto a tutto pur di mettere in salvo la vita del Presidente. Attacco al potere ha incassato nel mondo oltre 70 milioni di dollari.

Il set della Casa Bianca è stato ricostruito in Louisiana dove, dal luglio al settembre del 2012, si sono svolte le riprese. Alla luce di un buon successo sono stati realizzati ben due sequel. Attacco al potere 2 si sposta a Londra, inscenando un attacco terroristico ai funerali del Primo Ministro. Il terzo, arrivato nelle sale solo nel 2016, vede lo stesso Mike Banning essere accusato di atti terroristici. La critica ha sempre criticato il film con Butler, affermando che era surreale e fin troppo patriottico.