Il grande tennis sta per tornare con l’Atp Finals 2024 che vedono impegnato anche Jannik Sinner. Il torneo professionistico di tennis più importante, dopo le quattro prove del Grande Slam, si disputa a Torino per il quarto anno. Vediamo insieme il programma e contro chi dovrà vedersela il numero uno al mondo.

Atp Finals 2024, dove vedere il torneo in tv con Sinner

Da domenica 10 al 17 novembre, all’Inalpi Arena di Torino, si disputerà l’Atp Finals 2024. Un torneo che vede la presenza di Jannik Sinner, di Alexander Zverev (nuovo numero 2 al mondo) e dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorteggio però è stato fortunato per l’italiano che è finito nell’altro lato del tabellone rispetto ai suoi due principali rivali.

Ma dove vedere in tv l’Atp finals 2024? Tutto il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà possibile vedere le gare di Sinner anche sulla Rai. L’emittente pubblica ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l’Italia e manderà in onda tutti i match di tennista italiano e del doppio azzurro su Rai 2. Il commento sarà affidato a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, mentre in studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese. Maurizio Fanelli sarà impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match, mentre Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.

Domenica 10 l’esordio dell’italiano contro De Minaur

Jannik Sinner è stato sorteggiato nel Gruppo Nastase con Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Comincerà il suo cammino all’Atp Finals contro Alex De Minaur. La gara è prevista per domenica 10 novembre alle ore 20.30 (in diretta su Sky Sport, Rai2 e in streaming su NOW). Il numero uno al mondo, ha già battuto sette volte l’australiano.

In caso di vittoria, l’azzurro tornerà poi in campo martedì contro il vincente della sfida tra Fritz e Medvedev. Altrimenti giovedì contro il perdente tra Fritz e Medvedev. Il doppio italiano Bolelli/Vavassori, invece, esordirà lunedì 11 novembre contro il duo composto da Bopanna/Ebden.