Jennifer Lopez protagonista nel nuovo film ‘Atlas’: quando e dove vederlo

Grande attesa per il nuovo film ‘Atlas‘ con protagonista Jennifer Lopez. L’attrice e ballerina era presente all’anteprima mondiale della pellicola che si è tenuta il 20 maggio all’Egyptian Theatre di Hollywood. Scopriamo insieme di cosa parla il film e dove vederlo.

Atlas con Jennifer Lopez: la trama

Atlas è un nuovo film di fantascienza e azione che vede nel cast la presenza di Jennifer Lopez. Nella pellicola, della durata di due ore, si parla di intelligenza artificiale e come essa può essere utilizzata nel bene e nel male. Jennifer Lopez interpreta Atlas Shepherd, un’analista del controterrorismo che diffida profondamente dell’IA. Si tratta di una donna brillante ma misantropa con una profonda sfiducia nei confronti della nuova tecnologia e che viene chiamata per una missione in cui si deve catturare un robot ribelle.

Con esso lei condivide un passato misterioso ma sarà l’unica in grado di salvare il futuro dell’umanità proprio se riuscirà a fidarsi dell’intelligenza artificiale. Ia che è rappresentata da Smith che sarà il suo alter ego e apprenderà tutto da lei. Non manca nel film una storia d’amicizia e una d’amore ambientata in un altro pianeta inospitale in cui l’analista dovrà vincere le sue paure. Un’avventura da non perdere, ricca di colpi di scena ed effetti speciali.

Dove vedere il film e cast

Il film uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix il 24 maggio 2024 ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Nel cast troviamo oltre Jennifer Lopez, Simu Liu (che abbiamo visto in ‘Kim’s Convenience’ e ‘Barbie’), Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla, Briella Guiza e Mark Strong. Scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, Atlas è diretto da Brad Peyton, già regista di San Andreas e Rampage e già si preannuncia essere la prossima pellicola record di visualizzazioni.