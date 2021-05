Tutto pronto per la finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il match Atalanta-Juventus. Gasperini vuole arricchire la bacheca, Pirlo deve riuscire a salvare la stagione. Una partita che si preannuncia anche come esperimento anti-covid. Il Mapei Stadium, infatti, per l’occasione, sarà aperto al pubblico per il 20% della capienza. La finale sarà in tutto il mondo: saranno 30 i broadcaster esteri (31 includendo RAI Italia) per un totale di 200 paesi collegati. Vediamo dove verrà trasmesso il match, a che ora e dove vederlo in streaming gratis.

Atalanta-Juve: Dove vederla in tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si gioca alle 21.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in tv da Rai 1 e si potrà vedere in streaming su Rai Play.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

JUVE (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata.

ARBITRO: Massa di Imperia

GUARDALINEE: Passeri e Costanzo

QUARTO UOMO: Di Bello



VAR: Valeri



AVAR: Vivenzi

Le parole degli Allenatori di Atalanta e Juventus alla vigilia

Andrea Pirlo alla vigilia del match ha dichiarato di pensare in questo momento solo alla Coppa Italia. Alla partita non ci sarà Bonucci, ko per una distorsione al ginocchio. “Dovremo disputare una gara di livello europeo – ha detto il tecnico bianconero –perché loro alzano il ritmo e giocano uno contro uno”.

Dall’altra parte c’è la super Dea di Gasperini, desiderosa di conquistare un trofeo da mettere in bacheca che manca da ben 58 anni: “Sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi cinque anni”.

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

Tra Atalanta e Juve, il club che si aggiudicherà la vittoria alla finale di Coppa Italia in onda questa sera mercoledì 19 maggio 2021, incasserà quasi 3 milioni di euro, 2.7 per la precisione, mentre lo sconfitto si dovrà ‘accontentare’ di 1.5 milioni di euro. È questo il “premio” previsto per la partita decisiva il cui cachet è, dunque, poco più di 4 milioni complessivi.

A questa entrata bisognerà aggiungere anche le precedenti che le due squadre hanno cumulato, durante le qualificazioni dagli ottavi fino alla gara di questa sera.