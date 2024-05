Grande attesa per Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League. La formazione di Gasperini si gioca la conquista del titolo in una gara che si preannuncia essere ricca di emozioni. Scopriamo insieme dove vederla in chiaro e dove sarà possibile ascoltare la radiocronaca del match.

La radiocronaca della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen su RTL 102.5

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, con la finale di Europa League che vede una squadra italiana giocare per la conquista del prestigioso trofeo. Gasperini, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ci riprova e sfida i campioni della Germania, il Bayer Leverkusen. La formazione di Xabi Alonso è imbattuta e servirà un’impresa ai bergamaschi per conquistare il loro primo trofeo.

A trasmettere la radiocronaca integrale di Atalanta-Bayer sarà RTL 102.5. La prima radio d’Italia, racconterà in diretta la finale di Europa League con un collegamento a partire dalle 21:00. Sarà possibile seguire il match su RTL 102.5 con uno speciale condotto Paolo Pacchioni, Andrea Salvati e Fulvio Giuliani. Tifoso doc in studio: il dj Massimo Alberti, che ogni venerdì, dalle 18:00 alle 19:00, anima il weekend con “’70-’80-’90 all’ora”.

La finale è in programma all’Aviva Stadium di Dublino dove sono attesi migliaia di tifosi dell’Atalanta che sperano di poter tornare a casa con la coppa. L’ultima vittoria di una squadra italiana in Europa League risale al 1999, con il Parma di Malesani. L’ostacolo non è semplice, il Bayern Leverkusen, che in semifinale ha eliminato la Roma, non perde infatti da 51 partite.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Atalanta-Bayer sarà trasmessa in chiaro su Rai1 a partire dalle ore 20.35. Il match verrà trasmesso in diretta anche su Sky Sport e su Dazn per gli abbonati. In streaming invece sarà visibile a tutti su Rai Play mentre per gli abbonati, in diretta su Dazn e Sky Go.