Ancora una volta, sarà Jannik Sinner contro Novak Djokovic alla semifinale degli Australian Open 2024. Il primo torneo del grande slam della stagione vedrà l’italiano sfidare il numero uno al mondo dopo averlo battuto in Coppa Davis ma perso alle Atp Finals. Vediamo quando giocheranno e dove vedere il match.

Sinner vola alle semifinali degli Australian Open: sfiderà Djokovic, quando?

Jannik Sinner si conferma essere uno dei più forti tennisti in circolazione. Il numero 4 al mondo ha avuto la meglio contro Andrey Rublev ai quarti di finale con il punteggio di 6-4; 7-6; 6-3. Nonostante alcuni problemi fisici, l’italiano per la prima volta in carriera ha raggiunto le semifinali degli Australian Open dove ritroverà Novak Djokovic. La gara è in programma per venerdì 26 gennaio 2024 alla Rod Laver Arena. L’orario è ancora da ufficializzare. Sarà possibile vedere il match su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), visibile anche su Discovery+, e per gli abbonati a Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato di Amazon Prime. Non è prevista, ad ora, una diretta in chiaro.

Il serbo ha conquistato per dieci volte il trofeo a Melbourne ed è naturalmente il favorito ma Sinner è pronto a dar battaglia: “Sarà difficile, ma darò il 100%“. In totale i due si sono affrontati sei volte: quattro ha vinto Djokovic, due Sinner.

Il percorso dell’italiano agli Australian Open

Sinner è arrivato in semifinale senza perdere neanche un set, ottenendo 15 vittorie. Prima di lui c’erano riusciti solo in cinque: Federer, Nadal, Nole, Murray e Berdych. L’italiano ha affrontato nel match d’esordio l’olandese Botic Van de Zandschulp, mentre al secondo turno Jesper De Jong. Nel terzo il suo sfidante è stato l’argentino Sebastian Baez e negli ottavi il russo Karen Khachanov. Ai quarti ha avuto la meglio di Rublev, battuto 6-4, 7-6, 6-3. Sui suoi problemi nella zona addominale ha dichiarato:

“Era solo un po’ di aria nella pancia, speriamo sia tutto ok“.