Su Instagram arriva “Aspettando Viva Rai2!”. Dal glass di cortesia improvvisato in un bar di Roma, Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero e tutta la banda di “Viva Rai2!” ricominciano a suonare la sveglia a modo loro, dal lunedì al venerdì, rigorosamente in diretta.

“Aspettando Viva Rai2!” su Instagram: quando e ospiti

Si parte lunedì 16 ottobre, di mattina presto (ore 7.15 circa): appuntamento sulla pagina Instagram di Fiorello e poi, con l’integrazione di materiali sempre nuovi e originali, anche su RaiPlay.

L’attualità, la musica, la rassegna stampa, gli incontri occasionali con ospiti di passaggio: con “Aspettando Viva Rai2!” si scaldano i motori del “Buongiorno” targato Fiorello. Nella prima puntata a far colazione con Fiorello ci sarà Tommaso Paradiso. La regia è di Piergiorgio Camilli.

“Aspettando Viva Rai2!” lancia Viva Rai2 con Fiorello: quando in tv

L’appuntamento invece con Viva Rai2! per una nuova avventura con lo show-man siciliano, è per lunedì 6 novembre 2023 alle ore 7.15, sempre in onda su Rai2. Fiorello sarà accompagnato come sempre da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia.

Le novità del programma

Tra le novità di questa seconda stagione che prenderà il via lunedì 6 novembre 2023, ci sarà come anticipato la nuova location. Lo show di Fiorello non andrà più in onda da via Asiago, come tutti ben sappiamo, ma da una location che si trova all’interno del Foro Italico.

Il programma che da’ il buongiorno agli italiani su Rai2 potrebbe ingrandirsi notevolmente, poiché nella nuova location c’è più spazio, ed è più isolata rispetto alla precedente sistemazione. Questo potrebbe portare anche ad avere un corpo di ballo formato da più ballerini.



La gag con Giletti

Qualche giorno fa per lanciare il programma è sceso in campo anche Massimo Giletti, apparso sui social in un video pubblicato dal conduttore siciliano Rosario Fiorello sul suo profilo Instagram. Giletti è apparso nel video in abiti da operaio impegnato a lavorare al cantiere di Viva Rai2. «Il direttore generale mi aveva detto: “Guarda che se vuoi tornare in rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso”. E io ho detto – continua Giletti nello spot – “Nessun Problema”».

La gag continua con il conduttore che racconta: «Poi ci si mette Fiorello che dice: “Massimo, ti do una mano io”. Ecco, ma riiniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti».